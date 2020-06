De bine ce vorbeam alaltăieri despre nevoia reînnoirii stocurilor de bere de la domicilii, astfel încât revenirea pe gazon a trântorilor cu crampoane să fie onorată aşa cum se cuvine, iată că acum nu-mi rămâne decât să-mi exprim speranţa că poate n-oţi fi băut ieri, de necaz, tot ce aţi cumpărat acum două zile, astfel încât, dacă nu s-o mai produce vreo bazaconie, astăzi chiar să asistăm la repornirea căruţei, în faţă cu o bere care a beneficiat de o zi de răcire în plus. Dar cum de la o zi la alta nu se ştie ce minuni mai pot apărea, e cât se poate de plauzibil să ne mai pregătim încă o dată degeaba, cam în felul în care patronii restaurantelor şi salariaţii acestora tot freacă şi dezinfectează mesele de vreo lună încoace, apoi le aranjează conform regulilor de distanţare, după care mai fac ăia o şedinţă de guvern şi una de comitet de criză, iar la urmăvine săsălăul şi anunţă că restaurantele rămân închise! În privinţa sportului în general şi a fotbalului în particular, m-a umflat râsul când l-am văzut pe Sicăcum bolborosea din dosul botniţei (luându-şi, desigur, şi glasul ăla pentru comunicatele importante pentru ţară, adică încă mai baritonal decât naturalul, ba vorbind şi aproape la fel de rar ca ălalalt!) căla cinematografe şi concerte drive-in se dă drumul, însă nu şi spectatorilor la meciurile de fotbal. Am stat şi m-am întrebat în aceste zile perfect cretine de zeci de mii de ori ce-ar grohăi ăştia dacă după ce-şi ţin plini de importanţăspeech-urile cu interdicţii, vreun ziarist i-ar întreba aşa, cade la om la om: Da' de ce, bă? Adică pe ce morţii şi răniţii te bazezi tu, oficialitatea lu' peşte, când hotărăşti că pe terasănu mori de COVID-19, dar în interiorul restaurantului da, şi de ce dacă mie la echipăîmi dă colţu' caloriferistu' ori paznicu', eu trebuie să mă izolez? Cine dracu' orchestrează tot circul ăsta, şi în ce scop? De ce naiba nu se opreşte toată tărăşenia, şi să se reia de prin toamnăfix de la zero? Aşa cum s-a putut cu Olimpiada şi cu Europeanul de fotbal, de ce naiba nu s-ar putea şi cu campionatul de fotbal mimat din România?