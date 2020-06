Teorie de pandemie

Dacă ne-a lovit ceva în moalele capului în urmă cu o zi-două, atunci nu e ceva legat de fotbal, ci de tenis: Roger Federer a anunțat că și-a încheiat... Pauză de efect, ce și-a încheiat? Nu cariera, deși poate ar fi fost un moment perfect, post-pandemie, ci sezonul 2020. În urma unei operații la genunchi a cărei recuperare n-a decurs tocmai bine (un fel de ”deja vu” în ceea ce-l privește!), elvețianul și-a anunțat fanii că abia așteaptă să se revadă cu ei în sezonul 2021! Sunt mai multe motive pentru care semnul exclamării își are rostul. În primul rând pentru că la anul Roger va împlini 40 de anișori, bătuți pe muchie. În al doilea rând pentru că revenirea după un an de pauză, cum se va consemna la Open-ul Australian, de exemplu, este prohibitivă pentru tenismeni de orice vârstă și orice valoare. Să ne amintim ce irelevant a fost Djokovic mult timp după operația la cot. Sau Nadal după operația de apendicită. Dar acum intenționez să fac o previziune care să-i includă pe cei 3 corifei, una care poate o să vă surprindă. S-o tratăm ca pe o ficțiune, totuși. Așadar, teorie: Pandemia asta cred că va pune capăt domniei lui Federer, Nadal și Djokovic. Tentația e să speculăm că Federer nu mai poate, profită Nadal să mai ia un Roland Garros sau Djokovic să ia US Open. Așa să fie? Dar oare se mai ține turneul de la Roland Garros? Sau, dacă se mai ține, îi va mai fi el familiar lui Nadal la sfârșit de septembrie? Dar Djokovic va participa oare la US Open? Sârbul întreține misterul, se dă prudent, sănătatea înainte de toate etc. Dar lupii tineri nu vor fi așa de circumspecți, de ce n-ar apărea Thiem ranforsat pe zgura de toamnă, de ce n-ar apărea Medvedev, ca Rocky, antrenat în stepele ruse în perioada asta, sau Zverev – pus la punct fizic și psihic, de ce s-ar ține doar de glume Tsitsipas (cu telefonul lui Kyrgios, știți povestea)?! Poate că, peste niște ani, documentariștii vor consemna pandemia din 2020 ca fiind cauza declinului conjugat al celor mai mari jucători de tenis din istorie...