Doar Dinamo B

Am mai spus-o, deci o repet: în sezonul ăsta marcat de pandemie, acel B din brandul (deja) DDB s-ar putea să nu vină de la București, ci de la liga în care va juca echipa la toamnă. Ultima știre despre Dinamo este că fotbaliștii au intrat în grevă, au refuzat să se mai antreneze și nu s-au prezentat la amicalul cu FC Voluntari. Negoiță i-a ținut pe sec cu salariile de anul trecut, a fost nevoie ca fanii să facă o chetă pentru a le achita o parte din restanțe. O mică parte, dar gestul rămâne, totuși. Umblă tot felul de zvonuri, căci ce altceva să se întâmple cu o asemenea conducere?! Spaniolii ăia interesați de cumpărarea clubului ar fi virat o garanție de jumătate de milion de Euro, pe care Negoiță i-ar fi folosit pentru plata unor datorii ale clubului la firmele sale, de exemplu la hotelul pe care îl deține. De aici ar fi pornit revolta jucătorilor, care așteptau și ei niște plăți din urmă. Negoiță nu neagă valoarea garanției, dar spune că banii încă n-au intrat. Credeți pe cine vreți. Dar să pășim și pe tărâm sportiv. Băieții ăștia au fost mințiți continuu, iar acum sunt chemați să pună capul în gheata adversarilor. Ceva îmi spune că asta nu se va întâmpla. Lotul actual este plin de mercenari și nici valoarea nu-i recomandă. Iar cehul ăla care putea să facă bici din ei nu mai e pe bancă. După cum arată clasamentul din play-out, Dinamo are 4 echipe sub ea și una pe același palier. Șansa ”câinilor” este ca măcar 3 dintre ele să se scalde în continuare în submediocritate, astfel încât să nu fie capabile să evadeze din zona retrogradării. Pe cei de la Voluntari îi văd în stare de escaladă, la Hermannstadt aud că se pompează bani proveniți din impresariat, deci de căruță ar mai rămâne 3 echipe: Iași, Clinceni, Chindia. Dacă măcar una dintre acestea își depășește condiția, n-o văd bine pe Dinamo. Primul reper este meciul de sâmbătă, cu Chindia.