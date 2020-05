După ce am traversat toate stările cu putinţă, care cu siguranţă că au fost cam aceleaşi la toţi fanii de pe întregul cuprins al planetei, repornirea unuia dintrecampionatele de presupusămare calitate, cel al Germaniei, ar fi trebuit considerată o sărbătoare. Şi chiar dacă prima etapă de la reluare n-a fost tocmai ce ne aşteptam să vedem, ne-am autosugestionat că în cea de a doua, care includea şi "Der Klassiker" (nu "klassicher", cum a apărut scris prin majoritatea publicaţiilor românești, de parcă ar fi greu să apeşi un buton pe laptop!), adică Bayern Munchen - Borussia Dortmund, ne va aduce mult, prea mult aşteptatul spectacol. Am urmărit cu mare atenţie desfăşurarea acestuia, mai ales că fusese programat cu... eliminarea concurenţei, adică fără a se juca şi alte meciuri din Bundesliga la aceeaşi oră, probabil tocmai spre a se asigura audienţăTV maximă, precum şi uşurarea activităţii de pariere online. Dacă ar fi să răspund la o întrebare simplă, adică dacă am rămas cu ceva după încheierea acestui meci, răspunsul ar fi la fel de simplu: în afară de gol, cu absolut nimic! Am văzut un joc de-a dreptul trist, fără pic de imaginaţie, fără acţiuni spectaculoase, fără nimic altceva decât o încleştare fizică demnă de fotbalul (tot) nemţesc al anilor '80! Faptul că s-a înscris totuşi un gol (e drept că superb, un lob de pe la 18 metri, plasat perfect spre vinclul din dreapta portarului care, săracul de el, s-a întins cât a putut, dar mai mult decât să şteargă mingea cu degetele n-a reuşit) e aproape un miracol. A, da, şi au mai fost vreo două driblinguri reuşite şi un şut de la distanţă. Cam puţin, nu? Nu e de mirare că cei doi supergolgheteri, Lewandowski şi Halland, n-au reuşit nici ei nimic, adică nu doar că n-au înscris golurile aşteptate mereu de la ei, dar n-au avut nici măcar vreo ocazie. În plină criză mondială generată de coronavirus, am avut parte de varianta fotbalistică a ideii de pandemie: un fotbal realmente de criză, apatic, trist, nehazos. Daţi naibii drumul spectatorilor pe stadioane sau opriţi definitiv panarama!