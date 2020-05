Dacă e valabil (dar câte lucruri mai au în ziua de azi valabilitatea de altădată!?) ceea ce zice banda de Burleni, atunci de azi în trei săptămâni reporneşte panarama organizată de ei sub titulatura de campionat de fotbal, desigur cu condiţia ca, pardon, coronavirusul să nu relanseze şi el competiţia care pare să fi intrat într-o oarecare amorţeală. Zilele trecute, s-a anunţat că data de restart 13 iunie, numai că încă nu se ştie cu câte echipe şi cu câte etape, fiindcă mai ales în grupa care vrea să scape de retrogradare (aşa-numitul play-out) lucrurile sunt cât se poate de tulburi, 6 din 8 participante insistând să rămână în vacanţă până la toamnă, iar atunci să înceapă un nou campionat, cu ele toate acolo, plus un număr de nou promovate, cel mai probabil 4, ceea ce ar readuce numărul competitoarelor la 18, cu care ne obişnuiserăm decenii la rând. Numărul acesta însă nu-i bătut nici el în cuie, tot aşa cum nici numele potenţialelor participante la următoarea ediţie, fiindcă nimeni şi nimic nu mă poate convinge că nu se vor căra (şi din A, şi din B) unele din spălătoriile de bani botezate echipe de fotbal, şi în primul rând Dinamo, despre care cu siguranţă că se vor face nişte comedii cinematografice, poate nişte sitcom-uri, de un umor cu atât mai nebun cu cât este rupt din viaţă. Chiar stau şi mă întreb dacă nu cumva maimuţoiul ăla care se dă preşedinte deja de atâta amar de vreme o fi având nişte scenarişti profesionişti de comedii care să îi ofere săptămânal noi teme de stârnit hohotele de râs ale întregii ţări, nu doar ale celor preocupaţi de fotbal. Cred că într-o lume normală, maimuţoiul nu ar fi fost lăsat să treacă nici pe trotuarul de vizavi de stadionul Dinamo, nicidecum să intre în incintăşi să mai ajungă şi preşedinte. M-am plictisit eu de când tot scriu de cataclismul abătut asupra echipei Miliţiei, ba simt că m-a părăsit şi umorul, poate fiindcă nu pot concura cu cel al maimuţoiului care, în cele mai recente grohăieli ale sale,zice ceva despre "neserioşii ăia de spanioli" (u-hu-hu-hu-huuuuu!) şi că doar n-o să dea el "aşa o echipă titrata unor trepăduşi"! Cred că singurul A.M.R. cu adevărat valabil este cel care socoteşte câte zile mai are de trăit Miliţia fotbalistică.