Acum vreo două nopţi, pe la ora 2, am găsit pe facebook o postare în care cineva îşi luala revedere până către toamnăde la echipa noastră oarecum de fotbal, menţionând şi faptul că ar fi ceva mai mult timp la dispoziţie pentru reparaţii la stadion. Trecând peste faptul absolut halucinant, despre care am mai scris aici, că divizia a treia naţională, unde se afla şi echipa noastră, se va finaliza în două feluri diferite (adică din trei serii se promovează prin baraj între primele două clasate, iar din altele două se duce direct echipa aflată actualmente pe primul loc - apropo: consiliul pentru combaterea discriminării nu poate fi sesizat, ce ziceţi, dom' primar?), în principiu ne rămâne doar să ne concentrăm pe ce va urma de la toamnă încolo, când sperăm să mai avem antrenor, iar jucătorii să nu fi plecat între timp la sparanghel. Nu văd, asemenea celui care a făcut postarea, caidioţii care au putut hotărî asemenea finalizare pentru Divizia C să se însănătoşească la neuron (ca doi, de unde!?) şi să aplice aceeaşi regulă pentru toate combatantele, aşa că e aproape sigur că promovarea e exclusă. Mai rămâne chestia cu stadionul. Păi cine, ce reparaţii să mai facă? Nu-i suficient că vara trecută s-au schimbat vreo 14 scaune şi că s-a pus o toaletă "ecologică", colea, la intrarea pentru galerii, de pute pân' la mine-n curte (să tot fie vreo 40 de metri în linie dreaptă!)? Şi nu aşteptăm noi, chiar de vreo 40 de ani şi de vreo 4 mandate ale lui Ion Lungu, stadionul ăla nou, cu 40.000 de locuri, cu nocturnă, cu parcare pentru vreo 5.000 de maşini şi cu o festivitate de inaugurare de mare virtuozitate, la care să cânte Metallica şi Recolciuc!? Aşadar, până-i gata ăla nou, vom mai juca (doar încă vreo 4.000 de ani!) pe stadionul vechi/actual, dar nu ştim exact când vom reîncepe. Aş zice că stăm oricum mai bine decât FCSB, care habar n-are unde o să joace încă de când se reia panarama, în jur de 15 iunie, după cum zicea ieri limbricul care se pretinde ministru al Sportului. Aşadar, FCSB nu poate juca în Ghencea, că nu vrea bolovanu' de Talpan, nu poate juca nici la Arcul de Triumf (că nu vrea alt limbric, unu' care se crede preş. la Federaţia de Rugby, care se crede împroprietărităcu stadionul!). Eu zic să vină la Suceava, că noi nu ne-am supăra. Aoleu, da' ieşim din carantină până atunci!?