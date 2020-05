Ideea nu e tocmai nouă, şi categoric nu-mi aparţine în exclusivitate: suntem, cred, chiar foarte mulţi cei care credem că la fotbalul "pe vorbite" nu ne bate nimeni pe lumea asta. Grav e însă că la fotbalul adevărat, ăla "pe jucate", suntem parcă tot mai departe de lumea normală. Iată câteva dintre"problemele" din fotbalul românesc despre care am aflat din ziarele online de ieri. Prima ar fi aceea a clubului de basm numit Dinamo Bucureşti, al cărui patron sau acţionar (unic, dar nu tocmai!) pe nume Negoiţătocmai a descoperit căleul ăla pe care grohăia că ar vinde echipa valorează (deocamdată) vreo 3.000.000 de euro. N-am pus semnul exclamării întrucât pentru mine, după cum am scris chiar în această rubrică de multe ori, acest fapt nu-i nicio surpriză. Sau dacă e, e doar în sensul că mă aştept ca gaura din bugetul de la care au supt nenumăraţi miliţieni, cu şi fără grade, de-a lungul multor decenii, să fie mult mai mare. Dar, aşa cum Negoiţă"descoperă" de la o săptămână la altaalte şi alte "datorii" ale clubului (dintre care imensa majoritate sunt la firmele individului autoporeclit "investitor" - de fapt cămătar ordinar, dacă datoriile echipei lui sunt... tot la firmele lui!), eventualii prostovani care ar pune botul şi ar cumpăra şandramaua putredă numită Dinamo ar descoperi, de la o zi la alta, alte şi alte milioane furate de acolo. Na, că m-am luat cu vorba, şi doar nu despre miliţieni voiam să vorbesc astăzi, ci despre ideea aia din fotbalul vorbit, conform căreia campionatul românesc urma să se finalizeze în Turcia. Însă, după cum am scris tot aici, lucrul era din start imposibil, şi aşa a şi rămas. Ei, iată însă că s-a găsit o ţară unde fotbalul e chiar fotbal, din ăla jucat, care mai are un pas mic până să-şi mute campionatul, şi nu oriunde, ci fix... în capătul celălalt de lume! Ţaraeste Anglia, iar locul ales de finalizare a ediţiei actuale a Premier League este Australia! De ce acolo? Păi, dincolo de considerentele de limbă (care contează enorm), s-a avut în vedere că Australia este ţara cea mai sigură din lume, cu acte: acum o lună se înregistrau câte 460 de cazuri de COVID-19 pe zi, acum totalul e de 16! De aceea, e aproape sigur că peste vreo două săptămâni vom avea meciuri de Premier League la nişte ore ciudate, dacă nu cumva Liverpool ori Man United vor accepta să joace pe la 10 sau 12, ora locală!