Acum, la mai bine de două luni după ce coronavirusul cel nou a dat iama şi în bătătura noastră, se poate lesne observacă de fapt nimeni şi nicăieri în lume nu are habar despre ce-i vorba. Singura chestie asupra căreia s-a căzut de acord pare a fi forma dihaniei. A, da, şi că ea însăşi e mai degrabă o mortăciune decât o vietate. Dovada că totul este o bâjbâială stăşi faptul că fiecare din cele aproximativ 50 de laboratoare şi institute de cercetare din întreaga lume care încearcă să găsească vaccinul şi/sau medicamentul minune are propria-i abordare şi încearcă să găsească soluţia, fără vreo legătură cu bâjbâielile celorlalţi. Se încearcă utilizarea vaccinurilor anti-TBC, antimalarie, anti-mă-sa pe gheaţă, rezultatele fiind nule până acum. Peste toate, mai apar şi nişte şmecheri de pe la Timişoara, care în toate existenţa lor n-au fost în stare să facă măcar un unguent sau o vitamină C,şi anunţă că vaccinul e ca şi găsit... numai că le-ar mai trebui vreo 5 milioane de euroi ca să-l şi finalizeze! Pe altă direcţie de studiu, se presupune că noul coronavirus rezista cam 14 zile (dacă nu 15 sau 17!) în funcţie de mediu: pe suprafeţe 14, pe piele 4, pe haine 2, pe metal 17, dacă nu cumva 30.000 de ani (!!!), cavirusul ăla de l-a extras dracu' mai ştie cine din gheţarii Groenlandei. Aşadar, tot ce se ştie este... că nu se ştie mai nimic. Mă rog, cu excepţii, una fiind cea a decidenţilor de toate tipurile din România, fie ei civili sau apevişti. Nu ştiu cărui tembel i-a trecut pentru prima oară prin cap să-i parcheze pe bolnavii dovediţi sau doar suspectaţi prin spaţii publice, populate de mii sau zeci de mii de oameni în condiţii normale. Prima dată m-am speriat când am văzut carantinaţi, deci posibil purtători de virus, instalaţi sub tribuna stadionului din Giurgiu. A urmat Vasluiul, iar Clujul, că nu-i nici el prost, i-a băgat în ditamai sala de sport! Ei, nu, nu chiar în Polivalenta aia minunată, ci în alta, dar tot mare. Ştiu ei, deştepţii care au decis astea, că virusul se cară de bunăvoie tot aşa de repede cum a sosit!? Ce public îţi mai intrăacolo, când ştie că a fost focar de coronavirus? Sau poate se are în vedere demolarea acestora ori, şi mai bine,incendierea lor, ca să ardă cu viruşi cu tot! Aşa da: înseamnă că vom avea săli noi, polivalente, şi stadioane de mare rafinament peste tot în ţară. Păi atunci să bage repede răcanul de la spital ceva bolnavi şi la Sala Unirii!