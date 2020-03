Aparent, aşa cum ne imaginăm şi cum ne dorim să se petreacă lucrurile, odată cu încetarea nebuniei ăsteia, viaţaîşi va relua cursul firesc, de la punctul în care a fost pusă pe "pause" sau pe "stand-by", cum scrie pe butoanele sculelor electronice. Cred însă că repornirea nu va fi deloc uşor de făcut, viaţă fiind parcă niţeluş mai complexă decât un CD player sau un televizor. Mă gândesc şi la şcoli, unde elevii vor avea ceva probleme cu reintratul în ritm (iar unii şi cu examenele care îi aşteaptă), şi la restaurante (inclusiv stocurile de bere vor fi expirate până la redeschidere), dar şi la campionatele de fotbal, la cupele europene, la preliminariile Campionatului European (nefinalizate) şi la Liga Naţiunilor, ale cărei prime partide mai mult ca sigur că se vor suprapune cu eliminatoriile pentru ultimele locuri la European, noi aflându-ne exact în situaţia asta: meciul cu Islanda, cel iniţial programat pe 26 martie, a fost reprogramat pentru iunie, dar dată fiind evoluţia pandemiei, se discută deja despre septembrie. Perfect, numai că pe 4 septembrie România are programat primul meci din Liga Naţiunilor UEFA, acasă, contra Irlandei de Nord! Iar după meciul cu Islanda, în eventualitatea victoriei, ne aşteaptă şi "finală" pentru calificare, cu învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria. O să fie, neîndoielnic, un program de coşmar pentru fotbalişti, mai ales în situaţia în care unele ţări (presupun că nu toate) se vor ambiţiona să finalizeze prin joc, nu pe hârtie, competiţiile interne. Una dintre ele este Spania, unde orgoliile (mai ales ale celor doi coloşi) sunt duse până la nivelul demenţei. O a două ar fi Anglia, ţara în care actualmente se rulează cele mai mari sume în fotbal, şi unde fiecare poziţie câştigată în clasament se traduce prin 2 milioane de lire în plus din drepturile de televizare pentru sezonul următor. Peste toate, mai e problema adunării jucătorilor, a reînceperii antrenamentelor, a aducerii lor în formă optimă, a reomogenizării echipelor etc. Iar astea nu se pot finaliza, evident, peste noapte. Mă gândesc că perioada minimă pentru a le face măcar să reziste 90 de minute pe teren este de vreo două săptămâni. Şi cu siguranţă că vor mai apărea fel de fel de alte probleme la care încă nici nu ne gândim. A fost greu de pus stop, dar să vedeţi ce greu va fi restartul.