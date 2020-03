În urmă cu puţine zile, o ştire din cele puţine în aceste vremuri care chiar au legătură cu sportul, vorbea despre o naţiune, cea argentiniana, inflamata mai mult decât de măsurile antivirus, de... o declaraţie. Ei, nu a oricui, ci chiar a fotbalistului suprem, a lui Edson Arantes do Nascimento, cunoscut lumii întregi (ba cred că în întreaga galaxie, dacă nu cumva şi dincolo de ea...) sub numele de Pele. Chiar şi dacă nu aţi prins-o la timpul când a fost făcută, evident că bănuiţi la ce se referă octogenarul Pele, singurul fotbalist din istorie care a cucerit 3 titluri mondiale (1958, 1962 şi 1970): la cel mai bun fotbalist al lumii din zilele noastre, şi care, că doar de asta au dat în fiert argentinienii, nu este Leo Messi, ci Cristiano Ronaldo. Din câte ştiu eu despre Pele, am convingerea că are dreptate. A văzut, din anii '50 încoace, tot ce se putea vedea pe gazon, pe destui dintre cei mai buni fotbalişti avându-i adversari, iar pe unii drept coechipieri, fie la Santos, fie în naţională Braziliei, deci ştie ce vorbeşte. Am avut fericirea, datorită vârstei, să-l prind pe Pele în activitate, dar şi pe alţi fotbalişti exponenţiali: Alfredo Di Stefano (singurul, se zice, care ar fi putut fi comparat cu Pele, dar pe care l-am văzut de prea puţine ori), Bobby Charlton, Eusebio, Beckenbauer, Cruyff, Maradona, Baggio, Platini, Zidane, Roberto Carlos etc. Am mai spus asta: pentru mine, singurul din lume care reuşea în teren chestii la fel de spectaculoase ca Pele a fost Nicolae Dobrin. "Gicu" Dobrin avea un dribling uluitor, de o eficienţă ucigătoare, infinit mai de efect decât al oricui pe lume, inclusiv Pele. Diferenţa era la viteză: Pele fugea fantastic, avea o dinamică a mişcării caa unui lup în alergare, Gicu era static, dar compensa printr-o viziune unică în teren. În sfârşit, aici vorbim de Pele, nu de Gicu. Ia să vedem ce au zis şi alţii. Ferenc Puskas, ungurul "evadat" la Real Madrid în 1958, făcând comparaţia între colegul lui de la Real, Di Stefano, şi Pele: "Cel mai mare fotbalist din istorie a fost Di Stefano. Pe Pele refuz să îl clasific cafotbalist. E dincolo de clasificări." Johan Cruyff: "Pele a fost singurul fotbalist care a depăşit frontierele logicii". În fine, fundaşul lui Man United Paddy Crerand, care făcea parte din echipa de comentatori ai ITV la Mondialul din 1970, întrebat cum se scrie pe litere Pele, a răspuns: "Simply: G-O-D!" (Simplu: Dumnezeu!). Deci cred că în calitate de Dumnezeu (fie doar al fotbalului) ştie ce spune.