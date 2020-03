Să ne bucurăm cât încă mai avem despre ce scrie la această rubrică. Două dintre meciurile de Liga Campionilor de săptămâna viitoare, City – Real și Juve – Lyon, s-au amânat fără a se avansa un termen pentru rejucare. La noi în bătătură, la ora la care scriu, știm că se joacă etapa din weekend, dar cine știe ce se mai poate întâmpla de la oră la oră. Nici la nivel de națională nu mai avem cu ce ne delecta, barajul cu Islanda fiind și el amânat. Dar nu e cazul să ne facem griji pentru calificare, inclusiv Campionatul European de la vară ar putea fi amânat cu un an, ceea ce înseamnă că s-ar reporta împreună cu barajele rămase. Ăsta ar fi avantajul competițiilor majore de tip turneu final, care au frecvență din doi în doi ani. Pe noi ne-ar avantaja, am căpăta un răgaz nesperat de un an pentru construcția căii ferate de la Otopeni și pentru finalizarea a trei stadioane din patru, câte ne-am angajat. Cel rămas pe hârtie este stadionul lui Dinamo, club pe care cred că l-au ajuns blestemele din vremea comunismului, altfel nu se explică promiscuitatea în care se scaldă de atâta vreme. Sportul titular al rubricii nu poate fi înlocuit nici cu tenis, ca de atâtea ori, căci la Indian Wells bate vântul deșertic, iar la Miami va bate cel oceanic. Privind și mai departe, spre vară, mă întreb ce se va întâmpla cu Olimpiada, care urma să se desfășoare pe tărâm asiatic, în Japonia.

În fine, așa cum ziceam, ne-am bucurat de o nouă reprezentație ofensivă a Atalantei, care a înscris de patru ori la Valencia prin același Ilicic, acesta stabilind recordul competiției pentru fazele eliminatorii la meciurile din deplasare! Leipzig n-a clipit, executându-l pe Mourinho cu scor de neprezentare, ceea ce-i confirmă portughezului imaginea de perdant pe bani mulți. Tinerii lui Dortmund au desenat frumos, dar ca de obicei n-au livrat în deplasare, așa că PSG sparge în sfârșit bariera optimilor. Am lăsat la urmă surpriza eliminării lui Liverpool de către Atletico, dar care nu era chiar așa o supriză, după cum anticipasem aici. Oricum, nu cred că e o dramă pentru ”cormorani”, să lege un sezon cu ”urecheata” de unul cu titlul câștigat încă din iarnă e ceva ce se încadrează la ficțiune.