Are dreptate Bursucu'!

A început partea finală a campionatului naţional de fotbal şi, aşa cum ne-am obişnuit de ani buni, odată cu aceasta, şi scandalurile în toate direcţiile: penalty-uri clare neacordate, penalty-uri inexistente fluierate cu entuziasm, suspiciuni de blaturi finalizate sau doar intenţionate, însă nepuse în practică, atragerea unor jucători cheie de-ai adversarelor cu contracte mai mândre şi mai cornute decât la echipele unde i-a prins play-off-ul etc. Camai mereu, cele mai vocale personaje aparţin chiar echipelor care se bat direct la titlu, CFR Cluj şi FCSB, în această ediţie susţinute şi de vocile Craiovei şi, cumva mai în surdină, de pe la Giurgiu, Mediaş şi Botoşani. Dintre toţi, cel mai activ personaj rămâne Bursucu', căruia parcursul mai bun decât aşteptările în Europa League îi dă apă la moară într-un fel cât se poate de consistent. Nu-i vorba că supărările domniei sale, cele multe, cele grele (cum zice textul literar clasic),ţin deja de istoria acestei competiţii, fiind şi ele cumva clasicizate. Indiferent la ce echipăprestează, domnul Petrescu este (el şi echipa, desigur) victima unor comploturi locale, naţionale şi, cel mai adesea, chiar internaţionale, din moment ce mai mereu echipele domniei sale au ceva treabă şi pe la TAS, unde, cel puţin în acest an, echipa sa a avut câştig de cauză, punctele iniţial ameninţate fiindu-i lăsate în pace, iar interdicţia la achiziţii ridicată şi ea. De aceea, dl Petrescu parcă ar avea mai degrabă motive de bucurie, nu de mâhnire, îmbufnare şi cârcoteala aproape veşnică. Există însă un punct din cele constant atacate, unde Dan Petrescu are dreptate... 1000%! E vorba de imbecilul sistem conceput de deştepţii din diverse dictaturi mafiot-FRF-iste, prin care la începerea play-off-urilor, echipelor participante li se înjumătăţesc punctele şi li se anulează golaverajul! De unde concluzia Bursucului, pe deplin valabilă: "E un sistem conceput pentru proştii care suntem şi a căror muncă practic se anulează!" De aceea, chiar sper că Bursucul îşi va pune în practică ameninţarea de a da în judecată FRF tot la TAS, cerând daune pentru munca sa şi a jucătorilor săi de care îşi bat joc nişte neisprăviţi, nişte... burleni! Căror fotbalul le e nu doar indiferent, ci chiar străin.