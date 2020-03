O fi de la noi!?

În principiu, orice fan declarat al oricărei echipe de fotbal, de fapt de orice sport, se cuvine să cunoască totul despre componenţii echipei sale favorite. Mai mult, sunt pe lume oameni care ştiu totul despre oricare din echipele angrenate în competiţiile care fac obiectul dragostei lor. Eu însumi am cunoscut cândva, pe la începutul anilor '80, la Rădăuţi, un domn pe deplin respectabil care iubea hocheiul mai mult decât oricare alt sport, iar din hochei (presupun că şi din cauza faptului că asta se putea urmări la televiziunile sovietice, la care aveam acces noi toţi cei din zona asta) ştia totul despre jucătorii din prima divizie din URSS. Totul însemnând că ştia jucător cu jucător, cu toate rudele sale (mamă, tată, soţie/ soţii, copii) cu şcolile urmate, precum şi întreaga carieră, cu număr de jocuri în campionat, cu selecţii la echipa naţională etc. Domnul în cauză nu era unul fără serviciu (nici nu era posibil pe vremea aia), ci ditamai avocatul cu nenumărate procese pe rol în permanenţă. L-am admirat şi l-am invidiat mereu, eu nefiind capabil de asemenea performanțe. Îmi amintesc de el de câteva ori pe an, în situaţii cum ar fi cea de alaltăieri noaptea când, dincolo de expirarea timpului aşa-zis "regulamentar", adică în minutul 91, Zinedine Zidane a introdus în teren un fotbalist pe care nu-mi aminteam să-l mai fi văzut vreodată, dar şi de care habar nu avusesem că figurează în lotul lui Real Madrid, echipă cu care ţin eu de 62 de ani! Unul din cei 3 domni cu care urmăream meciul m-a lămurit parţial, dându-mi însă destule date eronate. Oricum, ştia mai mult decât mine despre jucătorul din lotul echipei al cărei fan mă declar de o viaţă. În momentul intrării lui Mariano Diaz, chiar m-am enervat niţel, eu fiind destul de refractar la abundența fotbaliştilor de culoare la Real, motivele numindu-se Adebayor, Vinicius etc. Singurul dintre ei care a fost absolut încântător a fost Roberto Carlos. Mai mult, eram deja nedumerit de golul care (minune dumnezeiască!) fusese opera lui Vinicius, când hop şi Diaz cu o bijuterie! Nedumerirea din titlul de azi mi-a trecut ca prin minune: sigur e jucător de-al nostru dacă poate să dea aşa gol Barcelonei! Şi parcă şi lui Vinicius mai putem să-i dăm o şansă! Cu ăştia doi în teren oare n-om putea să-i dăm vreo 3,4 şi lui City în retur?