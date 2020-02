Pagina 1 a "Gazetei sporturilor" de ieri are drept titlu principal ceea ce am pus eu între ghilimele în titlul meu de azi. Sigur că e uşor de dedus că păcatul în cauză este cel de a nu ne fi calificat în optimile de finală ale Europa League cu CFR Cluj, al cărei parcurs în această ediţie a fost cu adevărat remarcabil, ea ieşind totuşi din cursă în urma dublei cu deţinătoarea trofeului, Sevilla, din care aieșit totuşi neînvinsa. Diferenţa s-a făcut pe baza criteriului ăluia tot mai contestat, anume dublarea numărului de goluri înscrise în deplasare (şi care deja nu se mai aplică în meciurile de cupă din Anglia), ceea ce a condus la scorul general de 2 - 1 pentru Sevilla, deşi meciul de acolo s-a terminat 0-0, iar cel de la Cluj 1-1! Păcatul despre care e vorba îşi are originile în mai multe momente din desfăşurarea celor două partide, dar pentru mine, cel cu adevărat decisiv a fost primirea golului ăluia cretin în finalul meciului tur, când clujenii au aţipit niţel după efortul de 90 şi ceva de minute. Ori poate că sărbătoreau deja în sinea lor victoria istorică împotriva celei mai titrate echipe din competiţia asta. Numai că la noi de obicei bucuriile se transformă în drame, dacă nu în tragedii, aşa că în loc de 1 - 0 şi şanse de calificare, ne-am trezit cu 1 - 1 şi cu obligaţia de a înscrie. Cred că la 1 - 0 pentru noi în tur, Sevilla ar fi avut nevoie de vreo 5.000 de ani pentru a ne bate cu 2 - 0 în retur, după cum s-a jucat alaltăieri. A mai fost păcat şi că nu a înscris Clujul nici pe finalul primei reprize de la Sevilla, când a ratat cea mai mare ocazie a partidei. Iar dacă îşi închipuie cineva că atingerea aia a mingii cu mână ar fi putut fi interpretată şi altfel decât a fost (adică strict golăneşte, în favoarea spaniolilor, că doar n-oţi fi avut pretenţii că vreun arbitru din galaxia asta să lase să fie eliminată Sevilla în favoarea Nimănui!), atunci înseamnă că n-aţi înţeles nimic nici din fotbal în general, nici din rolul diabolicei găselniţe numite VAR. Ştiţi care-i ghinionul din titlu? Ghinionul de a fi din România!