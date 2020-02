Alaltăieri, la ora 15.38 exact, am primit un e-mail de la un site cumva de "consultanţă" de profil şi care este legat de nişte case de pariuri. Ei bine, primele cuvinte din text erau atât de năucitoare încât am crezut cu adevărat că nu am înţeles eu ce scria acolo. Revenind, m-am concentrat cât se putea pentru a pricepe exact mesajul. Ei bine, era perfect adevărat şi nu înţelesesem greşit: o casă de pariuri oferea o cotă de, ţineţi-vă bine!, 70 la 1 pentru victoria Barcelonei la Napoli!!! Altfel spus, pui 15 milioane lei vechi şi câştigi 1 miliard! Pare de domeniul nebuniei, cu atât mai mult cu cât o victorie a Barcelonei nu părea ceva atât de surprinzător, în condiţiile în care Napoli are un parcurs mai degrabă dezamăgitor, iar Barca tocmai ce înscrisese 5 goluri în ultimul meci de campionat, cu un Messi dezlănţuit care o dăduse de 4 ori în aţe. Ei, dacă aprofundai lectura, aflai că nu-i chiar cum te făcea să crezi textul-promo, ci erau nişte condiţii pe care trebuia să le îndeplineşti (o depunere de o anumită sumă, apoi să faci nişte pariuri timp de 5 zile - printre ele fiind, desigur, şi cel în cauză, adică Napoli - Barcelona -, după care din eventualul câştig se putea încasa cash doar suma pariată, diferenţa urmând să fie la rândul ei rulată într-un număr de zile etc., etc.) şi care, doar pentru a fi înţelese, cereau un număr considerabil de ţigări sau/şi antinevralgice. Oricum, indiferent de toate aceste detalii, pe fond rămâne întâmplarea absolut demenţială, de a acorda o cotă de 70 la 1 unei echipe care pornea ca mare favorită. Dacă vă întrebaţi cum am procedat eu, atunci aflaţi că în primul rând nu "pun botul" la golănii din astea, apoi că de obicei nu pariez pe Barcelona (prietenii ştiu de ce!), în al treilea rând că în acea casă de pariuri nu mai am încredere de ceva vreme şi, în sfârşit, că deşi joc şi online, am cont la o alta. Meciul în sine a fost mai închis decât mă aşteptam, şi a fost evident că Barcelona nu urmăreşte decât să înscrie o dată în deplasare, ceea ce îi cam rezolva problema. Aş fi foarte curios să aflu şi cu ce profit s-a închis alaltăieri respectiva casă de pariuri, întrucât nu pot să cred că n-au existat, ba chiar mulţi, fani ai Barcelonei care să nu fie convinşi că în gheata Piticului stă fericirea lor.