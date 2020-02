Gata cu cele 26 de etape ale campionatului "normal". De acum înainte vom avea parte de găselniţa absolut idioată, cu un supliment de 10 etape pentru ăia deștepţii și cu altele 14 pentru fraieri, dintre care fraierii fraierilor vor lua la sfârșitul tărășeniei calea codrului, haiducindu-se prin divizia B, unde nu-i nici durere, nici întristare, dar și nici urmă de fotbal! Ultimele etape din sezonul "regulat" (aici îmi vine să fac o glumă de șantier, dar mai bine vă las dv libertatea de a o formula), practic tot ce s-a jucat de la reluare încoace, adică de după 31 ianuarie, au arătat în ansamblu încă mai rău decât aratăîn general fotbalul nostru, iar asta în pofida unor terenuri numai bune de jucat fotbal (cu condiţia să ai habar de el!) și a primenirii loturilor în pauză de iarnă. Dacă ar fi să spun ceva de bine despre vreuna din cele 6 premiante, atunci aia este Botoșani, despre care poate că ar fi vremea ca noi, sucevenii, să ne mai domolim cu miștoul. Botoșani chiar joacă fotbal, iar dacă peste cele 10 etape o s-o vedem calificată în preliminariile Europa League, pentru mine chiar n-ar fi surpriză. În rest, nimic special. Adică CFR Cluj pare cu câteva clase peste toate celelalte, deși jocul ei este de o urâţenie vecină cu visul rău, FCSB continuădemonstraţiile de antifotbal, jucătorii păcăliţi să meargă acolo putându-și lua, în momentul semnării contractului, adio de la libertate și de la sănătatea psihică, pe care are grijă să le-o distrugă individul ăla incapabil să înţeleagă chestii elementare, prima fiind aceea că patronul nu este antrenor. Însă dacă de la FCSB știam precis că n-am la ce mă aștepta în plus faţă de ceea ce este, marea dezamăgire pentru mine o reprezintă Craiova. Dincolo de ce se face pentru echipa aia nu cred că se poate în fotbalul nostru, și cu toate astea pare că nimic nu se leagă. Păcat. Cum păcat este și că Dinamo e dincolo, în gașca fraierelor. Continui să susţin că Dinamo nu termină campionatul. Cât privește Viitorul, să recunoaștem că actuala formulăde echipă nu pare de mare valoare, cei cu adevărat buni fiind deja plecaţi în lumea largă. Concluzionând, aș zice că luptaîn play-off se dă pentru locurile de la 2 în jos, titlul fiind deja adjudecat de CFR Cluj.