Când recomandam duelul dintre Jadon Sancho și Kyllian Mbappé ca fiind emblematic pentru meciul Dortmund-PSG, o făceam pe baza criteriului enunțat, al jucătorilor tineri evaluați la 9 cifre, adică de la suta de milioane în sus. Norvegianul Haaland era departe, abia la jumătatea sumei, dar asta nu înseamnă că era de ignorat. Și iată că a ieșit la rampă, cu două goluri înscrise în manieră diferită. Primul a fost cu o reacție explozivă, de atacant veritabil, în timp ce al doilea a fost o rachetă expediată cu stângul din afara careului. Puțini atacanți sunt capabili de asemenea execuție, chiar și cu piciorul de bază, darmite cu celălalt! Haaland confirmă și în Liga Campionilor că este piesă rară, dar și jocul echipei e de așa natură încât să-l pună în valoare. Să nu uităm, dacă nu intervenea o relaxare în regulile UEFA, nu-l mai vedeam pe norvegian în cupele europene primăvara asta. Ar fi jucat doar în campionat, așa cum a făcut Coutinho când s-a transferat de la Liverpool la Barcelona. Haaland jucase deja în această ediție a Ligii Campionilor pentru Salzburg, marcase și o căruță de goluri, deci după datina veche ar fi fost bun doar la intern. Iată însă ce înseamnă să profiți de șansa oferită. Bineînțeles că PSG nu se va da dusă, are suficientă experiență, iar Neymar, chiar dacă nu mai are vâna tinereții, va profita de a lui Mbappé, așa cum a făcut-o deja pentru acest gol din deplasare. Dortmund are ceva probleme când joacă pe teren străin, firesc când unii dintre mânji au sub 20 de ani, ba chiar unul este minor (Reyna). Dar asta nu înseamnă că nu va fi un meci pe cinste.

Am nimerit și meciul de văzut din ziua a doua, Atalanta servindu-i Valenciei o adevărată lecție de eficacitate. Dar nimic nu-i rezolvat, spaniolii i-au mai întors pe italieni exact de la scorul ăsta, iar cei pățiți nu erau niște oarecare, ci jucătorii lui Milan de acum aproape două decenii (Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Kaka, Șevcenko!). Pe autoarea acelei isprăvi, SuperDepor, nu o mai găsim azi în La Liga.