După ce am văzut ”eternul derby”, e cert că n-am exagerat deloc când am afirmat că în urma rezultatului se va alege echipa mai slabă, nu aia mai bună. FCSB a tras bățul scurt, ca mai mereu în ultima vreme în meciurile cu Dinamo. Aceasta din urmă e mediocră și submediocră în majoritatea timpului, dar se învârtoșează contra lui FCSB sau mai degrabă a lui Gigi Becali și Meme Stoica. Dar ce sarabandă a erorilor din partea ”eroilor” din teren! Golul lui Sin mai mult derutează, e ca nufărul din mlaștină. Iulian Cristea a strivit cu piciorul figura unui adversar, dar și orice idee de selecționabil. Nici durul Sergio Ramos nu s-ar fi pretat la așa ceva, are mijloace mai subtile de a-și scoate adversarul din joc. Filip dinamovistul le-a mai dat o șansă celor de la FCSB, comițând un fault atât de stupid că oricărui arbitru i-ar fi fost rușine să apeleze la VAR, presupunând că l-ar fi avut la dispoziție. În repriză, același Filip a iscat totuși o pasă bună, pe culoar, pentru Sorescu, acesta trimițând centrarea la timp pentru a-l întâlni pe revenitul Lazăr. Și a mai fost o pasă bună a lui Olaru, în primul mitan, stricată de Coman într-un mod nedemn. Sau, pentru iubitorii de nuanțe, într-un mod nedemn de Coman. Și cam atât, că alea două-trei încercări de slalom ale lui Man, deși pornite furtunos, au eșuat pentru că talentul are nevoie și de viziune. Iar scopul lui Fabbrini părea că e să obțină faulturi, nu să dinamizeze jocul. La final de meci mi-am permis să mă amuz la dialogul lui Becali cu cei aflați în studioul DigiSport. Se întrecea cu ei să-și critice jucătorii și antrenorul, dar când cineva a adus în discuție schimbările făcute la pauză, a sărit să apere alegerile lui Vintilă din simplul motiv că el alesese pe cine să aleagă Vintilă!

Astfel, penultima rundă a fost una favorabilă Universității Craiova și aproape i-a îngropat pe cei de la Viitorul, care speră la o ispravă a dinamoviștilor la Mediaș. Duminică vom vedea câte parale fac învingătorii FCSB-ului.