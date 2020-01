Simona Halep a trecut și de turul secund, aproape așa cum și-a propus. A fost cât pe ce să încheie sumar, cu un dublu 6-2, dar britanica Dart s-a agățat de meci ca în caricatura aia în care broasca are deja capul în ciocul barzei, dar o ține strâns de gât să n-o înghită! Oricum, o atitudine demnă de tot respectul, ajunsese să aibă minge de 5-5, ceea ce a făcut-o pe Simona să doneze masiv pentru cauza Australiei, căci s-a enervat și a rașchetat hardul cu racheta. Totuși, în afară de a o exaspera pe Simona cu atâtea și atâtea mingi trimise înapoi (să vadă și ea cum e!), n-avea cum să câștige meciul cu serviciul acela de gimnaziu. Nu cred că a trecut de 150 km/h cu primul, iar al doilea era pe la 120. În fine, odată trecut acest tur secund, trebuia să înceapă treaba serioasă, la orizont profilându-se Danielle Collins, ajunsă într-o formă de speriat la turneul la care făcuse semifinală anul trecut. Dacă ar fi să descoperim de unde vine expresia ”nimic nu e ceea ce pare”, atunci traseele ipotetice din turneele de tenis ar trebui să fie în pole-position. Collins a fost eliminată de Putințeva, lucru de care Simona nu trebuie să se bucure mai mult de o secundă și s-o facă pe Putințeva să fie ceea ce pare.

Pe de altă parte, să profităm de lipsa dramei autentice de la meciul Simonei pentru a arunca o privire asupra tabloului masculin. Mărturisesc că nu l-am văzut încă pe Federer, asta din vina lui, ajunge să te uiți în altă parte că s-a și terminat meciul! Dar azi îl primește pe localnicul Millman, cel care a produs surpriza la US Open 2018, cu ultimele două seturi câștigate la tie-break în fața elvețianului. Nadal, în schimb, trebuie să muncească mai dur, dar asta nu-i displace. Totuși, nu se compară cu Thiem, care a făcut recădere în boala autoepuizării. Alți favoriți cu emoții în 5 seturi au fost Goffin, Wawrinka și Khachanov. Ultimul va juca împotriva lui Kyrgios, care se ține tare, vrea să ajungă la întâlnirea cu Nadal, pe care l-a persiflat, imitându-i ticurile, când a fost penalizat pentru întârziere la serviciu. Pentru Djokovic am o remarcă mai ciudată, e prea bun ca să nu i se întâmple ceva.