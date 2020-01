Pe linia căderii neîntrerupte, ba chiar a prăbuşirii pe care sportul românesc o înregistrează la absolut toate disciplinele, nu văd de ce ar trebui să avem mari aşteptări tocmai de la tenis, sportul care de-a lungul timpului ne-a oferit numeroase prilejuri de bucurie, reperele principale fiind Ilie Năstase şi Simona Halep. Fiindcă aşa este conceput dintotdeauna calendarul competiţional, nici nu începe bine anul, că ne şi lovim de primul din cele 4 turnee de Grand Slam ale anului, cel de la Melbourne. Şi la ediţia din acest an, care începe mâine, ne lovim de aceeaşi situaţie ca mai întotdeauna: insuficientă pregătire specifică, pe care sportivii români o pun pe seama distanţei, a emisferei, a fusului orar etc. Realitatea pe care însă o vedem cu toţii este că de prin noiembrie, jucătorii români de tenis, fără deosebire de sex, religie, loc în clasament, îşi iau o (zic ei!) binemeritată pauză, dând iama, fiecare după apucături şi educaţie, fie în malluri, fie în staţiuni exotice, fie în şorici şi caltaboşi. În acest timp, dacă ai timp şi nerv să priveşti televizorul ori site-urile de profil, vezi că absolut toţi ceilalţi jucători (tot fără deosebire de sex, naţionalitate, loc etc.) joacă în fel de fel de competiţii, mai mult amicale ori demonstrative (dar pe bani cel puţin egali cu cei de la turneele de clasament!), menţinându-se într-o formă măcar rezonabilă, dacă nu excelentă. Astfel, revenirea în turnee, care se produce în prag de an nou sau imediat după, de regulă în Asia sau Australia, îi găseşte pe deplin apţi de performanţă. Ai noştri, odihniţii naibii, au kile în plus, încheieturile ancrasate şi aleargă de parcă stau! Vin apoi şi ne ameninţă că rup gura lumii la Melbourne, după ce au luat bătăi soră cu moartea la cele câteva turnee premergătoare. Aşa se face că nu avem absolut nici un reprezentant la masculin, iar la feminin... degeaba avem! Moţul la toată chestia e că şi ele şi ei ne mai ameninţă şi cu nu ştiu ce medalii olimpice! Că cică asta e obiectivul nr. 1 în acest an. Se pare că au uitat chestia de bază: ca să câştigi trebuie în primul rând să joci, nu să clefăi şorici şi să dai iama la shopping luni de-a rândul!