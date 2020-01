O stranie coincidenţă face ca subiectele cele mai mediatizate în ultimele câteva zile să poarte acelaşi nume: Valverde. Bizareria constă în aceea că unul este, de fapt a fost, la Barcelona, iar celălalt la Real Madrid. Cel de la Barca, antrenor, tocmai ce a fost debarcat, conform unei proceduri omologate cu ani buni în urmă chiar la Real de Madrid (pe vremea antrenoratului lui Vicente del Bosque, care după ce le-a câştigat Champions' League a fost dat afară), deşi echipa este în grafic, oricum am privi lucrurile: e pe primul loc în La Liga, e calificată în "primăvara europeană", la fel şi în Copa del Rey. De ce atunci să dai afară antrenorul? Aaa, poate doar fiindcă nu a reuşit să o bată pe Real Madrid în "El Clasico", dar şi pentru că a lăsat ca primul trofeu al sezonului (de fapt, ultimul din sezonul precedent), Supercupa Spaniei, să poposească fix în vitrina duşmanului de moarte! Sau poate asta să fi contat mai puţin decât înfrângerea în semifinala aceleiaşi competiţii în faţa unei Atletico Madrid care ipotetic nu contează în marile bătălii? Nu putem şti. Cert este că Valverde de la Barcelona a fost gonit pentru a se produce, probabil, ceea ce la noi se defineşte ca un "şoc la echipă", adică înlocuirea "dresorului" cu un altul care să pună ordine în arenă. Valverdele Real-ului, un copil de vreo 21 de ani (despre care însă nici un neisprăvit n-a îndrăznit să spună că mai trebuie "lăsat să se coacă", deşi are fix vârsta lui Ianis Hagi!), a reuşit în finala Supercupei Spaniei o fază care merită îndelung povestită şi analizată: a "cosit" un atacant advers scăpat singur spre poartă, atunci când mai erau vreo 5 minute de joc, când un gol primit ar fi însemnat practic înfrângerea. A primit, pe merit, cartonaşul roşu. Dar nu numai asta. La sfârşit, a primit şi trofeul pentru MVP-ul partidei! MVP este abrevierea pentru Most Valuable Player, în traducere: jucătorul cel mai valoros. Ceea ce, în acest caz, chiar aşa este: valoarea faultului lui Valverde este de câteva zeci de milioane de dolari, atât cât i-a revenit Real-ului pentru câştigarea trofeului, obţinut la lovituri de departajare, la care nu s-ar fi ajuns dacă Valverde nu făcea faultul! Uluitoare întâmplare, fantastic gestul copilului.