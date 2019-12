Încă nu s-au stins ecourile ultimului El Clasico, disputat miercuri, după ce fusese amânat cu mai bine de o lună din motive de securitate. Nu am nici o îndoială că şi dacă s-ar fi disputat atunci când trebuia, tot nu s-ar fi produs cine ştie ce incidente, deoarece respectul şi dragostea de fotbal a spaniolilor (inclusiv a celor care nu mai vor să fie spanioli!) sunt dincolo de orice idei secesioniste. Iar un Barcelona - Real Madrid surclasează ambiţiile politice, asta e clar. Şi chiar dacă în timpul meciului pe străzi s-au produs ceva incidente (în principiu minore faţă de miză declarată, aceea a independenţei mult visate) soldate cu ceva răniţi şi vreo cinci arestaţi, pe Camp Nou a fost linişte, pace şi foarte mult fotbal de maximă calitate. Nici măcar incidentul cu tentă politică de a arunca în teren nişte mingi de culoare galbenă nu a avut nimic îngrozitor, părând mai degrabă o glumă inofensivă al cărei singur efect concret a fost întreruperea meciului preţ de vreun minut, fix cât o pauză de hidratare. Echipele şi-au făcut treaba, iar scorul de 0 - 0 este, cum se spune, unul mincinos de-a dreptul, întrucât au fost ocazii de gol. Mai multe şi mai clare a avut Real Madrid, în jocul căreia se vede din ce în ce mai limpede contribuţia excepţională a lui Zidane. Dacă zic că Barcelona se poate considera norocoasă că a câştigat un punct, iar Real ghinionistă că a pierdut două, nu o spun în calitate de fan al Real-ului, ci de spectator obiectiv. În plus, pe Real a furat-o ca în codru un arbitraj care s-a dat orb, dublat de inerţia celor de la VAR. Cele două penalty-uri neacordate trebuie însă şi ele privite în contextul general, asta însemnând că poate arbitrii din teren şi cei de la VAR s-or fi temut de posibile incidente grave în caz de înfrângere a gazdelor. În principiu, ar fi fost posibil dar, cum am spus şi mai înainte, puţin probabil. Hai să le acordăm arbitrilor de data asta prezumţia de... vinovăţie liber asumată, din considerente de securitate, şi să ne bucurăm că există totuşi şi meciuri de 0 - 0 extraordinar de frumoase.