O calificare de pus sub brad

Ne-o fi bătut Lazio cu rezervele, dar era greu să repete povestea şi rezervele lui Celtic. Bunăoară, James Forrest, cel care marcase acel gol frumos astă-vară, a rămas rezervă nefolosită la acest meci. Astfel, CFR Cluj a reuşit să meargă mai departe decât plasa de siguranţă a punctului necesar, obţinând o altă victorie împotriva scoţienilor, care va avea locul ei în palmaresul european al clubului. Deşi iniţial ne puteam aştepta că scoţienii vin să răzbune eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor, am aflat că fanii le-au cerut s-o lase uşor, fiindcă la meciul lor de la Roma ultraşii laziali au avut grijă să le facă o primire foarte fizică. Şi chiar dacă lucrurile ar fi mers prost pentru noi, aceleaşi rezerve de la Lazio n-au făcut mare brânză în deplasarea de la Rennes, deci calificarea ar fi fost obţinută oricum. Dar e bine că a arătat aşa acest ”oricum”. CFR a trecut mai departe dintr-o grupă cu reprezentantele Scoţiei, Italiei şi Franţei! Ultimele două nu erau campioane, aşa că până la urmă pe primele locuri din clasament au fost echipe campioane la intern, iar clujenii au stabilit şi un record de puncte, 12, pentru echipele din România! Mi-a plăcut mult faza golului doi, cu acea centrare pe jos a lui Culio, expediată cu viteză optimă pe traseul optim dintre fundaş şi portar, care n-a putut s-o intercepteze nici cu sprint, deşi o intuise. Astăzi are loc tragerea la sorţi pentru optimi, ce mai contează, bucuroşi le-om duce toate!

Un alt succes de care se leagă un nume românesc este Campionatul Mondial al Cluburilor, acolo unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu, Al-Hilal, a avansat în semifinale cu scorul preferat al lui Lucescu junior, 1-0, în faţa tunisienilor de la Esperance, campioana Africii. Păcat că în semifinale nu joacă împotriva lui Liverpool, ar fi fost ceva special o confruntare cu Klopp. Dar nici antrenorul lui Flamengo, portughezul Jorge Jesus nu-i de colea. Cu puţin noroc şi ceva mai mult fotbal (meciul cu Esperance a fost slab ca nivel), poate că Lucescu o să ajungă şi la întâlnirea cu Klopp.