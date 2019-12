Revin cu nerăbdare la această rubrică, a doua zi după ce Messi a primit cel de-al 6-lea Balon de Aur, ceea ce îl duce într-o nouă dimensiune pe acest jucător de fotbal. Dacă nu cumva ar trebui să-l numim creator de fotbal! Am văzut pe viu meciul Barcelona-Dortmund de săptămâna trecută şi am stat destul de mult timp cu ochii pe argentinian, cu riscul asumat de a ignora jocul. Că Messi merge agale pe teren în momentele de posesie ale echipei adverse nu înseamnă un secret pentru nimeni, contează însă că îşi alege şi patrulează zonele cele mai avantajoase pentru a primi după recuperarea mingii. Când se întâmplă acest lucru, trece foarte repede la o viteză superioară, dacă ar fi maşină s-ar spune despre el că atinge suta în mai puţine secunde decât concurenţa. Pe de altă parte, adversarii îl cam ignoră în momentele de repaus, mai toţi aplică ”zona”, uneori trec pur şi simplu pe lângă el ca să strângă jocul, deşi un gardian de modă veche, ca Rotariu la Maradona în 1990, l-ar putea obliga la un efort suplimentar pentru demarcare. Premierea sa cu Balonul de Aur îmi dă sentimente contradictorii pentru că mi se pare nedrept pentru ceilalţi jucători contemporani, unii dintre ei adevăraţi protagonişti ai sezoanelor respective. M-am bucurat când Modric a spart blocada Messi-Ronaldo, acum m-aş fi bucurat la fel de mult pentru van Dijk sau pentru Mané, tot de la Liverpool, cu care am ţinut în finala Cupei Africii tocmai pentru a se plasa în pole position pentru Balon.

Altfel, meciul de pe Camp Nou nu mi s-a părut că şi-a atins potenţialul de dramatism, în ciuda situaţiei strânse din clasament. Ambele grupări de suporteri au profitat de expunere pentru a protesta, nemţii împotriva preţului piperat al biletelor din Germania, catalanii pentru ceva mult mai serios, eliberarea liderilor separatişti şi recunoaşterea referendumului pentru independenţa Cataluniei. Prin oraş, la multe ferestre flutura steagul regional sau era pusă la vedere acea buclă galbenă, simbolul libertăţii catalane. Cam asta a fost atmosfera unui meci cvasidecisiv din Liga Campionilor, derby-ul grupei, în care Messi a dat, parcă fără să se forţeze, un gol, o bară la vinclu din lovitură liberă şi două pase decisive!