De când s-a dat startul în cupele europene şi până aseară, când a avut loc etapa a cincea din prima fază, aceea a grupelor, am scris de câteva ori aici, de alte câteva în Jupânu' şi am vorbit până am răguşit la Radio Top despre bafta evident porcească pe care a etalat-o CFR Cluj în 3 din primele 4 meciuri, fapt care a făcut din echipa românească un candidat aproape sigur la promovare. Siguranţa însă a început să se ofilească alaltăieri noaptea, într-un meci în care CFR mi s-a părut echipa superioară, inclusiv atunci când cifrele seci arătau la capitolul "posesie" 73% pentru Lazio şi 27% pentru CFR Cluj. Adică deşi ăia ţineau de minge de parcă erau daţi cu glue pe ghete, ocaziile periculoase au fost tot ale ălora cu posesia subţirică. Iar Lazio cred că a avut o singură ocazie, cea în care a şi înscris. Asta în prima parte a meciului, cea în care clujenii păreau cumva deconectaţi de la importanţa meciului şi păreau să aştepte un gol care să vină cumva de la sine, ca un bonus pentru multele lor puncte din clasament. Numai că Dumnezeu stătea cu faţa întoarsă către alţii, în cazul nostru Lazio. După pauză, am văzut un cu totul alt meci, unul în care clujenii chiar au jucat, au dominat, şi-au creat ocazii nenumărate, pe care însă au avut şi grijă să le rateze pe bandă rulantă. Şi în această parte, Domnul privea în altă direcţie, astfel încât la final, trăgând obişnuita linie, constatăm că CFR nu mai e favoritul de altădată, calificarea fiindu-i în mare măsură nu compromisă, dar periclitată. Cred că victoria/egalul clujenilor în ultima etapă sunt mai greu de obţinut decât egalul/victoria lui Rennes contra lui Lazio. Argumentele mele sunt că Lazio joacă în continuare prost, dar şi că pasa proastă a lui Rennes nu poate dura o veşnicie. Pe partea cealaltă, Clujul cu greu poate face egal contra unui Celtic care n-o să ierte un milion de ani că CFR i-a dat brânci din Champions' League. Iar bafta porcească nu e nici ea eternă.