Poimâine începe Campionatul Mondial de Handbal. Feminin, că despre ăla masculin nu prea avem ce discuta, chestie absolut de neînţeles pentru o ţară care vreme de zeci de ani a făcut legea în acest sport. Chestia paradoxală e că deşi la fiecare nouă ediţie a competiţiei supreme feminine ne ducem dacă nu în postura de mari favoriţi, atunci măcar în aceea de potenţial cocoţaţi pe podium, aproape mereu se întâmplă câte un accident, câte o nenorocire care ne aruncă departe de locul unde se distribuie medalii. Iar în acest an lucrurile nu se prezintă deloc altfel. Mai întâi, s-a produs o dramatică răsturnare de forţe în campionat, fapt care a îngreunat mult munca selecţionerului (parcă şi el devenit oarecum român, probabil prin... contaminare!) şi l-a pus să găsească soluţii pe care acum un an nu şi le imaginase. În plus, câteva sportive dintre cele mai bune au atins vârste la care selecţionerul şi capii federaţiei au considerat că e mai bine să fie lăsate la odihnă. Ca treaba să fie completă, s-a accidentat extrem de grav şi Cristina Neagu, căreia i-a trebuit un an întreg spre a reveni, numai că între cea de acum şi cea mai bună handbalistă a lumii e o distanţă considerabilă. Mai e loc de ceva? Ba bine că nu! Scandalul de dopaj a picat ca bomboana pe colivă şi a generat încă mai mult decât simpla înlocuire a celor câteva fete căzute victime. Astfel, am aflat că o foarte bună handbalistă nu poate fi convocată nici măcar în ceasul al 13-lea, făcându-se vinovată că poartă acelaşi nume ca... mă-sa!! Pe scurt: Sorina Ţârcă este golgeter la zi în campionat la cei 20 de ani ai ei, dar nu poate fi adusă la lot, fiindcă preş.-ul Federaţiei, Alexandru Dedu (în duşmănie de ani buni cu mama ei, celebra Mariana), sensibil cum îl ştim pe malac, nu suportă nici măcar să audă numele "Ţârcă" la Naţională! Iar suedezul Tomas Ryde, antrenorul Naţionalei, căruia îi curg mucii pe la uşa FRH, face ce-i ordonă malacul care-l plăteşte! Nu vi se pare că porcăria asta ordinară de la handbal seamănă al dracului de mult cu ailaltă, de la fotbal, care ne-a mâncat sănătatea exact la fel ani de-a rândul? Să vă reamintesc nume de fotbalişti nechemaţi măcar la lot deşi erau mai buni decât toţi convocaţii? Ori de muhaiele aduse şi băgate în joc deşi se împiedicau de minge? Nume ca Budescu şi Alibec vă spun ceva? Nu vi se pare că sună ca Ţârcă!?