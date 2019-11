Numai azi nu-i mâine. Şi chiar dacă toamna asta apropiată de iarnă e cam ca vara, de mâine încolo s-ar putea să începem să aşteptăm primăvara în care cică s-ar mai arăta ceva şanse de calificare la Euro dacă... Până atunci, însă, să observăm că azi ne aflăm exact în situaţia în care ne-am tot găsit în nenumărate alte campanii de calificare, adică practic eliminaţi, speranţele noastre (ale mele şi ale altor suporteri, mai puţin, "ale noastre" fiind de fapt ale lui Guriţă şi ale bandei din vârful FRF care l-a inventat pe gângavul selecţioner) ţinând de calcule matematice, varianta de ospiciu! După ce în meciurile cu adversarele care realmente contează în lupta pentru calificare n-am reuşit decât să ne facem de râs, acum, la spartul târgului, Guriţă grohăie la fel ca Daum ori ca Piţi, lasă-ne! cum că suntem aproape calificaţi, cu condiţia să luăm 4 puncte din ultimele două meciuri, cel de mâine, de la Bucureşti, şi cel de la Madrid, de luni. Chestia foarte tare e că şi nesimţitul ăsta, la fel ca ăia de dinaintea lui, aduce la lot fotbalişti adevăraţi numai când rahatu-i cât casa. Astfel, după ce ne-a mâncat sănătatea cu alde Grozav, aşa cum ăilalţi ne intoxicau cu Maxim şi cu Florescu, a reuşit în sfârşit să-i vadă şi pe Budescu şi Alibec, probabil singurii cu fibră de mari fotbalişti. Revenind la calculele dracului, Guriţă şi împiedicaţii lui ne povestesc cum or să-i bată ei pe suedezi şi o să-i umilească cu un egal şi pe spanioli, astfel că, pardon, calificarea-i ca şi rezolvată. Ăsta e calculul simplu. Calculele ceva mai complicate or să izvorască de poimâine, dacă cumva nu câştigăm cu Suedia. Mă aştept ca în această nenorocită situaţie să-i auzim pe Guriţă şi ai lui povestindu-ne cum Suedia mai are un meci pe care poate să-l piardă (mingea e rotundă, nu mai sunt echipe mici etc.!) iar noi mergem, siguuuurrrr!, la victorie în Spania (mingea e rotundă, nu mai sunt echipe mari!). Ultima şi cea mai tare variantă de calcul e aia că dacă o luăm zilele astea (cum ar fi logic şi normal) mai rămâne aia cu Liga Naţiunilor, unde putem fi în grupa A sau C, să ne batem cu Scoţia dacă Cehia bate Kosovo, urmând ca apoi, în funcţie de... Ei, asta-i aia ca la ospiciu. Dacă nu mă credeţi, căutaţi Gazeta Sporturilor de ieri şi vedeţi acolo calculul detaliat.