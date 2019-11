Spre normalitate

Turneul Campionilor la băieți capătă miza suplimentară a locului 1 ATP. Nadal ocupă momentan ”fotoliul”, iar tragerea la sorți părea a-l avantaja, împărțind grupa Agassi numai cu jucători nextgen, pe care de obicei îi devorează la orice masă, de la micul dejun la cină – Zverev, Medvedev, Tsitsipas. Dar să o luăm pe rând, la momentul în care scriu s-a desfășurat prima etapă în ambele grupe, plus încă un meci în grupa Borg. Aici au fost repartizați ceilalți doi corifei, Djokovici și Federer, un tânăr întârziat, Thiem, dar și un altul prea crud, prefigurat a fi cal de bătaie, Berrettini. Foarte neprietenoasă tragere pentru Roger, care a mai avut parte de o succesiune victorie în grupă – înfrângere în finală, în compania lui Nole. Se pare că de data asta nu va mai exista o dublă între cei doi, fiindcă înfrângerea elvețianului cu Thiem ar duce la un decisiv în ultima etapă. Există și un altfel de scenariu, dar nu are rost să-l dezvolt aici fără a cunoaște rezultatul meciului Djokovic-Thiem, care se va fi desfășurat marți seară. Cert e că până acum Berrettini a pierdut cât se poate de scurt în fața corifeilor, primind chiar o lecție în fața lui Nole, iar Thiem s-a confirmat nucă tare pentru Federer, asupra căruia are 3 victorii din 3 posibile anul ăsta, în 2019 punctând și la Djokovic și Nadal! Austriacul nu mai are răbdare, a făcut destulă vreme pe băiatul bun, fiind deja prins între generații. Pe el voi miza la viitorul Roland Garros.

Grupa lui Nadal a debutat cu ceva absolut normal, asta însemnând ceva ce nu se întâmplase încă! Este un paradox aparent, în genul celui de la WTA, cu palmaresul curat al Svitolinei cu Barty. Mai întâi Tsitsipas l-a învins pentru prima dată pe Medvedev, un succes venit prea greu în timp, având în vedere apartenența la aceeași generație. Dar asta este soarta creativului în fața metronomului. Apoi, Zverev a spart și el gheața cu Nadal, după un joc foarte frumos, epitet mai greu de alăturat ruso-germanului. Parcă nici Rafa n-a fost cel pe care îl știm, dar trebuia să riște revenirea, cu fiecare an șansele de a lua în premieră acest trofeu încep să scadă abrupt. Meciurile următoare sunt de neratat, doar să nu le rateze chiar el.