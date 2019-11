Mai zic încă o dată că după ce ani de zile m-am rugat să se inventeze aşa ceva, am salutat cu entuziasm apariţia a ceea ce se numeşte Video Assistant Referee (adică arbitru asistent video), sperând că sistemul va fi preluat de îndată şi fără excepţie de absolut toate organismele de specialitate (federaţii, ligi naţionale, UEFA, FIFA) şi că se va introduce în toate ţările şi la toate nivelurile. Mai mult, după ce s-a experimentat iniţial în vreo două ţări (şi nu la toate meciurile) am rămas surprins să aflu că niscai jucători importanţi şi nişte antrenori celebri s-au declarat parţial sau total împotriva procedurii. Iată că sunt deja câţiva ani de la declanşarea experimentului şi vedem că UEFA şi FIFA încă n-au impus utilizarea VAR-ului nici măcar în toate competiţiile de care sunt direct răspunzătoare. Cât despre ţările afiliate, teamă mi-e că va mai trece încă destulă vreme până când se va generaliza. În ultimul weekend am văzut două meciuri extrem de importante pentru configuraţia finală a clasamentelor, unul în Anglia (cu VAR) şi altul în România încă... nevăruită! Oricât de antipatic mi-ar fi Pep Guardiola şi oricât de duşman al lui Manchester City sunt, totuşi nu pot să mă prefac (asemenea arbitrului din acel meci) că n-am văzut cele două penalty-uri limpezi ca lumina zilei pe care dobitocul cu fluier nu numai că nu le-a sancţionat, dar nici măcar n-a cerut VAR! Liverpool a fost clar mai bună, victoria ei e indiscutabilă, totuşi nu poţi să te întrebi ce s-ar fi întâmplat dacă fluieraşul era corect. Nu se pune problema prostiei, ci doar a relei intenţii, din moment ce VAR-ul a fost ignorat total. Tot hoţie îmi pare a fi fost şi la meciul arbitrat de Haţegan. Probabil că individul se bazează pe lipsa VAR-ului, din moment ce faza în care un doi dinamovişti îl faultează de... 4 (patru!!!) ori în careu pe un clujean (ţinut cu mâinile încolăcite pe după gât, apoi tras de tricou de era să se rupă, iar la urmă călcat pe picior de unul şi o piedică pusă de celălalt) s-a finalizat cu semne de "merge jocul!", tupeistul de Haţegan aflându-se la câţiva metri de locul crimelor în serie! Nici nu ştiu ce să mai zic din moment ce cu VAR-ul la îndemână, englezoiul a ales să-l ignore. Probabil doar "Curaj, Haţegane, dă-i bătaie, poţi fura şi cu VAR-ul pornit!".