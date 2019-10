Multă dramă în primul meci dintre cele două românce, mai multă decât în celelalte, care și ele s-au încheiat în trei seturi, cu o singură excepție. Simona a fost împinsă la limită, dar a reușit să întoarcă soarta partidei de la minge de meci. În prelungirea alegoriei din articolul precedent, Picătura era cât pe ce să surpe Zidul! Bianca era favorită, bătălia se purta pe suprafața sa favorită, dar... exista un dar. Hardul acesta mov este sensibil mai lent decât cel de la US Open, acolo unde a triumfat româno-canadianca. Pricipala consecință a fost aceea că serviciul nu a mai reprezentat arma redutabilă care este îndeobște pe hard. A se vedea situația în care au ajuns Kvitova și Pliskova, prima deja cu două înfrângeri, iar a doua fiind singura învinsă în minimum de seturi. O consecință secundară, care de data asta n-a fost în beneficiul Simonei, a reprezentat-o eficiența crescută a scurtelor, de care Bianca a încercat să profite și chiar a reușit până la un punct. Oricum, măcar Simona încerca să le ajungă, față de Pliskova care nu schița niciun gest la scurtele Svitolinei! Una peste alta, a fost un meci pe cinste, m-am bucurat de fiecare clipă, așa cum era firesc. Mi-ar fi plăcut să văd zâmbete la fileu, nu salutul acela destul de rece, dar care sper să aibă la bază faptul că jucătoarele n-au avut timpul necesar să se cunoască mai bine și să devină prietene. Alte fete s-au pupat la fileu, dar ele au multe meciuri la activ între ele, nu vin la Turneul Campioanelor cu palmares gen 1-0 sau 0-1, ca Bianca. Ce mi-a mai plăcut a fost că Simona l-a ”exploatat” pe Darren Cahill, și bine a făcut. Pe lângă suportul tactic de necontestat, australianul are și darul de a induce o liniște, o atitudine constructivă de care Simona are mare nevoie, ea având o fire cam prăpăstioasă.

După aceste prime meciuri s-au reconsiderat cotele pentru favorite, mai ales că Osaka s-a retras, iar înlocuitoarea sa, Bertens, a debutat cu victorie la liderul mondial! Primele două sunt acum, la mică distanță una de alta, Svitolina și Simona, adică exact adversarele de azi, ora 12,30. Fără vreun ghinion de natură fizică, Simona ar putea deveni principala favorită la Turneul Campioanelor. De ce nu, chiar să...