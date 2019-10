Alaltăieri, la Basel, adică la el acasă (chiar acasă, acesta fiind oraşul său natal) Roger Federer a câştigat pentru a zecea oară turneul de acolo, ceea ce duce totalul turneelor câştigate de el în carieră la frumosul număr de 103. Dacă nu mă înşel, şi la Halle, tot în acest an, Roger a câştigat pentru a zecea oară turneul, ceea ce mai adăugă un record la seria de performanţe cu caracter de unicat pe care Federer le-a reuşit de-a lungul unei cariere care se întinde pe ceva mai bine de două decenii. De altfel, turneul de la Basel este primul pe care l-a câştigat după ce a trecut de 38 de ani (ziua sa de naştere fiind 8 august). Finala de alaltăieri l-a pus în faţa lui Federer pe Alex de Minaur, un puşti de 20 de ani, care s-a născut la un an după ce Federer câştigase primele sale două trofee la Wimbledon, la juniori, atât la simplu, cât şi la dublu! De aceea, performanţa lui Roger este cu atât mai demnă de toată admiraţia cu putinţă. Privind statisticile pe această temă, constatăm că în clasamentul numărului de turnee adjudecate (alcătuit cumulat, la simplu şi dublu, dar şi la cel cu probele separate) Roger mai are de câştigat încă 6 pentru a-l ajunge pe recordmanul absolut, Jimmy Connors, care are 109 turnee de simplu câştigate şi un total de 125, cu cele 16 la dublu. Chestia de senzaţie e că Roger, care neîndoielnic va depăşi recordul la simplu, în clasamentul cumulat este în urma lui... Ilie Năstase!!! Ilie are 112 turnee câştigate (59 la simplu, 51 dublu şi 2 dublu mixt), ocupând locul 6, în timp ce Roger e doar pe locul 7, cu 111 turnee (103 la simplu, 8 la dublu, 0 la dublu mixt). Ca nebunia să fie deplină, nici Connors nu e primul, ci ocupă doar locul 3 cumulat, cu 125 de turnee în total (109 + 16), fiind devansat de John McEnroe cu 156 (77 + 78 + 1), ba şi de... Mike Bryan, cu 0 (!) la simplu, 123 la dublu şi 4 la dublu mixt, în total 127. Vedeţi, aşadar, că se poate calcula în felurite moduri. Peste toate calculele însă, rămâne încântarea pe care jocul unui Federer absolut unic o oferă, la vârsta la care mulţi alţi jucători au devenit amintire.