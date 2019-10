Faza de la gol n-o face nici Messi, pentru că Messi nu stă atât de retras la corner bătut de echipa sa. Și n-o mai face Messi și din alt motiv: slalomul a fost făcut pentru finalizare pe piciorul mai slab! Și am văzut ce finalizare, câtă dezinvoltură și ușurătate a ființei, ne-a lăsat pe toți paf. Apoi, Mitriță a mai făcut ceva ce n-ar face îndeobște Messi, dar de data asta nu e în avantajul românului. La o incursiune din partea opusă, deci pentru piciorul de bază, fundașul lateral advers este nevoit să închidă în centru, lăsându-l pe Deac liber... iar Mitriță nu-i dă, sfârșind prin a fi blocat! Este foarte greu de rezistat la senzația asta că ești pe val, că ești erou și vrei încă și mai mult. Iar asta îl face cu adevărat mare pe Messi. Mai știți faza aia de final la meciul cu Liverpool, când îi pune mingea pe tavă lui Dembélé, care își bate joc de golul de 4-0, care l-ar fi făcut până și pe unul precum Klopp să nu mai creadă în remontada? Messi scăpase atunci spre poartă, ușor în lateral, însă pe piciorul stâng. Nu era chiar ocazia ideală, dar credeți că i-ar fi reproșat cineva dacă ar fi continuat pe cont propriu și ar fi ratat? Nici gând, doar că el a făcut ce trebuia făcut într-o lume fără vanitate. Revenind la olteanul nostru, Contra l-a scos fiindcă nu poate scăpa de meschinăria asta care îl guvernează ca antrenor. Am avut baftă de o boabă la care meritul este totalmente individual? Să fie primit, acum fundu-n poartă. Norvegia se dezlânase și așa a rămas și după egalare, căci era eliminată și cu un punct, iar nouă ne lipsea tocmai spiridușul salvator, ascuns copiilor din tribună de un selecționer rău (chestiune remarcată și de Mircea Lucescu). Dacă e să luăm o parte bună, atunci aceasta este că Mitriță s-a declarat dornic de a participa la Olimpiada de la anul, iar acolo va beneficia de mentalitatea lui Rădoi, aia în care a fost posibil să-i dominăm pe nemți într-o semifinală, fie ea și pierdută. Partea proastă e că la naționala mare ne trebuie 3+1 puncte, în ordinea asta, din meciurile cu Suedia și Spania. Iar alea 3 sunt condiționate și de scor.