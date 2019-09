Granada a reușit ceea ce pentru Borussia Dortmund a fost împosibil: i-a dat gol din penalty Barcelonei! Iar asta a fost partea mai ușoară, căci primul gol a fost marcat ostentativ, la un minut de la fluierul de început. O greșeală a junelui Firpo, înlocuitor de nevoie al accidentatului Jordi Alba, a stat la baza fazei de gol, altoită și cu puțin ghinion pentru Pique, care a înălțat o centrare pe fruntea unui adversar. Nici de data asta Messi n-a fost titular, dar a intrat în repriza secundă împreună cu Fati și aș putea spune că n-o să mai dureze mult până vor pune la punct reglajul fin. Din fericire pentru Barcelona, resursa timp există. În Liga Campionilor au scăpat neînvinși la meciul considerat cel mai dificil, în timp ce în campionat lider este chiar Granada! Conjunctural, desigur, căci lider în momentul în care citiți aceste rânduri va fi altul, orice se va fi întâmplat aseară la Sevilla-Real. La 1X va fi Sevilla, Realul doar la victorie. În cazul unei victorii cu Alaves, chiar și Athletic Bilbao și-ar putea face poză cu clasamentul. Ideea e că niciuna dintre rivalele de drum lung ale Barcelonei nu și-a luat viteză în campionat, astfel că tot catalanii rămân favoriți prin prisma lotului. De Jong mi se pare o alegere inspirată, trebuie făcut cumva să se lege cu Busquets, nu să fie considerat alternativă. Iar când Messi va intra de la început, lucrurile vor deveni mai simple, poate chiar vor bate pe cineva afară, că încă nu s-a întâmplat sezonul ăsta!

Revenind la noi în bătătură, am asistat la răzbunarea lui Pițurcă, victimă fiind Iordănescu jr., aflat la al doilea eșec per total în campionat, partea proastă fiind că le-a legat. Astfel, Gazul coboară destul de abrupt, sub podium. Dinamo, cu toată organizarea lui Uhrin, n-a făcut față risipei de talent budescian, cu tot ce poate însemna asta. Mă uimește căderea continuă a celor de la Voluntari, unde Bergodi, salvatorul de anul trecut, e aproape de demitere. În ceea ce privește derby-ul FCSB-CFR, unul de valoare a loturilor, că de clasament nu mai e deocamdată, m-aș fi așteptat la un egal care să-i nemulțumească pe ambii spectatori de lux, Becali și Petrescu.