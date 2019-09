Mă număr printre cetăţenii cei mai convinşi de importanţa vitală a introducerii VAR-ului fără întârziere în toate campionatele naţionale şi în competiţiile internaţionale, pentru a asigura de la un anumit nivel în sus prezumţia de corectitudine. Sigur că e greu de presupus că vom avea într-un termen rezonabil VAR şi în ligile inferioare de oriunde, din moment ce nici în tenisul de câmp, la decenii după inventarea hawkeye-ului, nu există acest dispozitiv nici măcar la Wimbledon sau Roland Garros pe toate terenurile. Asta se petrece din cauza costurilor considerabile. Cu atât mai scumpe trebuie să fie dispozitivele ce trebuie plantate pe terenurile de fotbal, astfel încât să se poată monitoriza perfect toate fazele de pe toată suprafata de joc, asta ca să nu mai vorbim şi despre persoanele care le acţionează, plus echipa de "arbitri VAR" (iertaţi exprimarea pleonastică, întrucât în "VAR", adică video assistent referee, chiar e inclus cuvântul "arbitru", adică "referee"), care în principiu sunt cei ce validează deciziile arbitrului din iarbă sau îl atenţionează pe acesta asupra eventualelor erori sau omisiuni. Iar toate acestea costă. De altfel, la noi nici nu văd cum s-ar putea introduce, din moment ce arbitrii continuă să tâlhărească fără mamă, fără tată, iar echipele presupus beneficiare n-au nici ele mare interes să se instaureze corectitudinea, din varii motive. Peste toate, unde dracu' să montezi zeci de camere TV pe toloace ca alea de la Chiajna, Voluntari, Clinceni etc.!? În plus, ca să înţelegem exact cum lucrează sistemul, vă reamintesc faza de alaltăieri: Haţegan a acordat corect un penalty pentru Dortmund. I-a atras atenţia lui Ter Stegen asupra obligaţiilor regulamentare, ăla a dat din cap că a priceput. A fluierat apoi executarea, moment în care Stegen a făcut vreo doi paşi, exact în ciuda regulamentului. De aia a şi apărat penalty-ul. Haţegan n-a sesizat greşeala, ceea ce e pe deplin omeneşte. Dar VAR-ul unde era? De ce a adormit? De ce nu i-a urlat în cască să ordone re-executarea loviturii? Astfel, presupusul leac numit VAR se transformă uneori în glumă.