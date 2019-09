A fi sau a nu fi antrenor

Cică Viitorul și Craiova au antrenori, iar FCSB nu. Cu toate astea, în ultimele două etape FCSB a strâns maximum de puncte din întâlnirile cu echipele cu antrenori. Acum, e adevărat că mai contează și ce ai la dispoziție, Vintilă poate să-l bată și pe Mourinho dacă ăla se prezintă cu o echipă de juniori. Neinspirată comparația lui Panduru între Pițurcă și Becali – ”îl bate de-l ascultă cu urechea”, de ce ai face așa ceva?! Compari mere cu oi și te mai și expui la ”memeuri”. Antrenor are și Dinamo, asta neîndoios, totuși a fost nevoie de un arbitru comisar ca să nu ia bătaie de la Botoșani (metafora colegului de rubrică, aia cu reînvierea Miliției, nu e chiar metaforă, respectivul funcționează la Poliția din Bragadiru!). Dar CFR are antrenor? Îl are pe ăl mai iscusit, care s-a săturat, conform spuselor sale, de câte titluri și bani a câștigat. Totuși, în meciul cu FCSB din etapa următoare, n-o să-l aibă. Va fi în tribună, în lojă, ca Becali. Iar Vintilă se va simți astfel mai în largul său cu Minteuan alături. Și, paradoxal, exact atunci îi va fi mai greu. La meciul de la Craiova a fost mult echilibru, multă prudență marca Pițurcă, iar părțile ar fi semnat la un moment dat pentru egal, numai că un episod la baza căruia a stat Florinel Coman a băgat în depresie un stadion întreg. Fiindcă Pițurcă n-a venit la olteni numai cu disciplina, munca și independența sa, ci și cu idiosincraziile sale. De exemplu, i s-a pus lui pata pe regula U21 și în loc să se adapteze și s-o transforme în avantaj, cum fac atâția alții, el trebuie s-o fenteze. Și uite așa bagă un debutant doar ca să îl scoată repede, pierzând o schimbare. Asta înseamnă să îți furi căciula.

În fine, luni seară am avut parte de un meci pe cinste, în care Viitorul a negat categoric șansa Gazului de a se reinstaura lider, ba chiar a coborât-o pe locul 3, făcând rocadă în clasament. Unde o fi fost efervescența asta ofensivă în meciul precedent cu FCSB, adică exact la singura înfrângere a Viitorului, nici Hagi cred că n-ar ști să spună...