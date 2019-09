În orice tară şi în orice domeniu de activitate, atunci când se constată că lucrurile nu merg tocmai bine, există instrumente care intră în activitate şi pun ordine, astfel încât mecanismul respectiv să (re)înceapă să funcţioneze aşa cum este normal şi cum aşteaptă toată lumea. Sportul este unul din aceste domenii, în care de ani buni se depun eforturi considerabile pentru instaurarea corectitudinii absolute, la fel cum s-a făcut şi în tenis, în atletism, în hochei etc. În mod evident, niciodată nu vom atinge perfecţiunea, oricâte device-uri se vor mai inventa şi utiliza, întrucât chiar şi tehnologia cea mai sofisticată este uneori în imposibilitatea de a discrimina între corect şi incorect, între valabil şi eronat, între poziţia regulamentară şi cea de ofsaid, din cauza vitezei, a poziţiilor celor implicaţi, a luminii etc. Peste toate, atât timp cât decizia finală aparţine totuşi "cavalerilor dreptăţii" echipaţi cu fluier, cartonaşe şi steaguri, tehnologia nu are decât rol consultativ. Ajunşi în acest punct, nu putem să nu ne întrebăm dacă toată povestea n-o fi cumva făcută la mişto, ori mai rău: pentru a acoperi marile tâlhării cu o mânjeală de tehnologie, astfel încât să nu poţi acuza decât calculatorul VAR-ul, camerele video etc. Am fost martori la o tâlhărie jegoasă comisă de unu', Colţescu, care l-a scos din minţi (ceea ce nici nu-i greu în cazul dat, să recunoaştem şi asta!) pe numitul Dan Petrescu. Între timp, Petrescu a fost trimis în tribune 4 etape, iar Colţescu fluieră bine mersi în continuare. Cum dracu' vâna asta, măi Vassars-ilor şi mai Colţeştilor!? Iar ca să ne convingem că nu-i nicio "eroare umană" la delegri şi tâlhării la vedere, iată că un alt neisprăvit, Rădulescu şi-mai-nu-stiu-cum, s-apus pe fluierat contra Botoşaniului şi pro Dinamo cu un elan care te făcea să te gândeşti că a reînviat Miliţia şi că-l are la mână cu ceva dosare măcar pentru viol. Iar dacă nici ăsta nu va fi suspendat, ci tot vreuna din victime, eventual antrenorul, atunci e clar: porcia şi frăţia romano-grecească au ieşit biruitoare definitiv.