N-au trecut decât două luni şi puţin de când lumea vibra alături de naţionala României la turneul final al Europeanului de tineret. Selecţionerul naţionalei mature era şi el prezent, ba chiar striga indicaţii de pe margine atunci când am jucat pe stadionul ăla rural din San Marino. Iar Răzvan Lucescu stârnea mânia regală a lui Hagi când spunea că doar vreo şase jucători de la U21 ar putea să facă pasul spre echipa mare. Ce vremuri! De curând apuse, nu? Apuse, da, pentru că am citit prin presă vreo două formule de echipă care m-au pus pe gânduri. Sper să fi fost fumigene de adormit spaniolii şi aseară să fi aliniat un mix rezonabil între veterani şi noul val. E drept, sunt şi motive obiective pentru care unii dintre cei mai buni de la tineret n-au putut fi nici măcar selecţionaţi. Este vorba de Manea şi Băluţă, primul abia şi-a găsit echipă, în timp ce al doilea nu şi-a găsit loc în ea. Totuşi, sunt nişte posturi pe care trebuie început cu mai mult curaj schimbul de generaţii. Unul ar fi cel de portar, celălalt de fundaş central. Mă îndoiesc că Grigore a progresat faţă de acum câţiva ani când a fost jalon în lupta cu Lewandowski. Aici mi se pare că Nedelcearu oferă deja destule garanţii. Ceilalţi fundaşi centrali de la tineret au fiecare câte un motiv pentru care acum nu pot fi alternative viabile, cu toată retragerea lui Săpunaru. Paşcanu încă nu are meciuri la seniori, s-a transferat la CFR, dar mă îndoiesc că va fi titularizat în viitorul apropiat. Ghiţă se pare că nu l-a convins nici măcar pe Rădoi, deşi faptul că a fost dorit de Piţurcă oferă indicii despre potenţialul său, la fel şi faptul că Hagi nu l-a cedat. Oricum, ieşea din discuţie în acest moment, fiind accidentat. Cât despre Rus, am o părere care o să-i supere pe românii verzi. Dacă a fost chemat pentru a fi introdus câteva minute cu Malta, doar cu scopul de a-l sufla Ungariei, iar după aia nu-l mai băgăm în seamă, fiindcă este foarte probabil să nu aibă valoarea pe care i-o arogă unii, înseamnă că ne-am bătut joc de cariera lui. Deranjează pe cineva că Miriuţă are selecţii în naţionala Ungariei, că şi-a făcut un rost acolo? N-ar trebui, deoarece la a noastră n-ar fi avut loc. Părerea mea e că Rus se încadrează în aceeaşi categorie.