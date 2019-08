În ciuda tuturor scepticilor, evident că şi în pofida tuturor previziunilor mele, fotbalul românesc a dat deja o mică lovitură (care poate fi transformată într-una incomparabil mai mare) şi are şansa de a mai da încă una, cu condiţia ca FCSB să reuşească eliminarea unei echipe portugheze cam de mâna a doua spre a treia, din moment ce în linia întâi ar fi Benfica şi Porto, în a doua Sporting (hai, şi Braga), apoi vin alelalte, printre care şi Guimaraes. Faptul că FCSB a ajuns până aici este el în sine un miracol, echipa având de toate, mai puţin antrenor, portar, fundaşi şi atacanţi. Ceva-ceva se arată pe la mijloc, dar nici acolo constant ori ieşit din comun. Este băiatul ăla, Coman, care indiscutabil că ştie cu mingea, dar la categoria "baftă" din titlul de azi, trebuie trecut şi el, pentru faptul că nu a primit roşu în momentul în care mintea i-a luat-o razna şi s-a repezit la cehul ăla, cârpindu-l din senin, adică fără minge şi categoric fără vreun motiv. Coman trebuie văzut urgent de un psiholog, la fel şi băiatul din poartă, alt mare băftos, care face absolut tot ce nu trebuie să facă un portar, iar când încearcă şi ceva normal (ca la mingea aia uşoară, când a luat gol ca prostu', bafta lui fiind că a fost faultat după ce pierduse mingea) nu-i iese. Până şi golul calificării a fost pe bază de baftă, pasa ultimă venind de la un adversar. Asta ca să nu mai vorbesc de bafta de a-ţi vedea un adversar eliminat din senin, absolut fără vreun motiv. Dă-i, Doamne, Stelei baftă măcar pe jumătate şi în play-off, şi treaba-i gata: vom avea două echipe în grupe! Foarte tare mi se pare abordarea celei deja calificate, CFR, care s-a întărit deja cumpărând un zombie. Mă rog, posibil doar un semi-zombie, în sensul că poate n-o fi chiar mort pe deplin, ci doar nu joacă de ani buni! Ăsta, înainte de a avea drept de joc, cred că trebuie să demonstreze că are drept de viaţă!