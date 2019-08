Au intrat și englezii în joc și au reușit să le ia fața nemților sau francezilor. Liverpool, fără vreo achiziție de marcă, face scor cu Norwich la pauză (4-0), după care reduce motoarele în vederea conservării pentru Supercupa Europei. Canarii zic mersi și dau golul de onoare, însă nu mai mult. A doua zi, marea rivală din Premier a lui Liverpool primește provocarea și îi dă gol după gol lui West Ham, în deplasare! S-a terminat 5-0, în condițiile în care ciocănarii au antrenor și jucători bine cotați. Dar aici altceva a ținut prim-planul. Tipicarii englezi au transformat VAR-ul în ceva ce n-ar trebui să fie. Poate vor învăța să nu-l folosească împotriva spiritului jocului sau poate, folosindu-l tocmai așa, vor forța unele schimbări de regulament. Concret, pe final de meci, la scor lejer, Aguero execută penalty, iar Fabianski apără. La reluarea din spatele porții, am observat imediat că portarul nu avea nici unul dintre picioare pe linia porții, cum se specifică în regulament. La fel și Piscitelli, vă amintiți că și asta reproșau ungurii de la Honved după meciul de la Craiova? Mie mi se pare o regulă degeaba, care în plus poate crea tensiune pe teren și în tribune. Dar cei de la VAR nu asta i-au semnalat centralului, ci faptul că fundașii pătrunseseră în careu înainte de a șuta Aguero. Aveau dreptate, dar asta înseamnă să anulezi excelența portarului pentru hârțogăraie. Să fie apărat un penalty, ăsta e un eveniment care contribuie din plin la spectacolul sportiv, nu îi anulezi portarului un merit pentru ceva ce el nu poate controla. Pe vremuri, și condamnatului la moarte i se comuta pedeapsa dacă se rupea frânghia când era spânzurat! La fotbal, portarul mai este pus o dată față în față cu executantul, că nu degeaba îi zicem așa. La a doua încercare, Aguero a marcat, iar la reluare am privit atent dacă nu cumva vreun coechipier de-ai lui a pășit în careu, îmi doream și reversul medaliei. Dar nu, nu s-a întâmplat, așa că golul a rămas valabil. Oricum, asta cu pătrunderea în careu e o altă regulă care permite celor excesiv de formali să strice spectacolul. Nu credeți că ar fi benefic să se renunțe la o regulă pe care jucătorii sunt predispuși să o încalce? Ori le dăm voie să sprinteze când fluieră arbitrul, punând presiune și pe cel care bate, care acum își permite figuri de slow-motion, ori lovitura de pedeapsă poate deveni moment de joc ”care pe care”, ca la loviturile de departajare.