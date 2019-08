După tot ce s-a scris despre Dinamo, despre toate recordurile alea negative de după primele trei etape (niciun punct, niciun gol), acum, când privim clasamentul după încă o etapă, parcă nimic nu-l sintetizează mai bine decât remarca asta: FCSB are doar un punct peste Dinamo!

Eșecul de la Giurgiu ar putea fi considerat chiar unul pe teren propriu pentru echipa lui Becali, care are mai mulți suporteri când joacă acolo decât are Astra. Rezultatul se prefigura încă de la demisia lui Bogdan Andone, subliniată de spusele sale cum că nu vrea să fie huiduit pentru decizii care nu-i aparțin (după returul cu din Liga Europa). Altul care a descoperit apa caldă la FCSB! În consecință, s-au trezit pe bancă niște iluștri anonimi, unul dintre aceștia fiind și destul de ofuscat la conferința de presă. În cărți pentru postul de antrenor păpușat părea a fi portughezul Conceicao, cel cu Dudelange, dar deocamdată nu s-a putut înțelege nici el cu Becali. Bătaie de cap care ar fi putut să lipsească dacă ăla micu’ lua și el examenul de licența Pro. Mai căutăm.

Astăzi CFR are meci în Gruia cu Celtic, cap de afiș al acestor preliminarii europene. Ca să nu rămână mai prejos ca ProTV, Antena 1 a vrut să cumpere drepturile de televizare, deși fără exclusivitate, căci și DigiSport transmite. Anteniștii s-au grăbit să anunțe evenimentul, numai că la câteva minute cei de la Look i-au convins pe clujeni că oferta lor e mai bună. Nu știu dacă într-adevăr a fost mai bună, mai degrabă cred că s-au înțeles între ei, loco. Apropo de media sportivă, am prins în direct o tiradă a lui Mihai Pahonțu la Sport Total FM, care a spus nervos pe post, la începutul emisiunii sale, că el și colegii săi nu și-au mai primit salariile de niște luni bune, că de fapt lucrurile s-au împuțit de câțiva ani (posibil de-aia să fi plecat Banciu, care avea și un salariu barosan) și că pe cei din conducere îi doare în fund de angajați! Ascult constant în mașină acest post de radio și am putut și eu constata că se mergea pe ”ieftinache”, emisiuni cu o singură voce, realizatorii fiind înlocuiți cu muzică atunci când plecau în concediu. Sper să apară un investitor, sportul merită să aibă un post de radio dedicat.