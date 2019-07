Fotbalul nu s-a oprit când o țară întreagă s-a oprit, paralizată de un păienjeniș de complicități absurde. Și poate e mai bine așa. Pentru că, trăind în cercul ei strâmt, lumea fotbalului naște aberații când îl părăsește. Ia zi tu, Răchită: ”E păcat să construim spitale în loc să construim baze sportive. Naţia ar trebui să fie sănătoasă, nu bolnavă”! Oare Eugen Neagoe o fi dat like la asta? Cred că dacă am fi avut mai multe stadioane, Neagoe juca și-acum, nu se retrăgea sedentar pe bancă...

Revin cu două observații pe afirmații. Scorul preferat al lui Dan CFR Petrescu s-a repetat la doar câteva zile după ce scrisesem că ar merita pariat un sezon întreg pe el. Declar că am pierdut startul, de la zicere la faptă știe toată țărișoara că e cale lungă. Așadar, CFR a învins Dinamo cu un gol dintr-un penalty care nu se justifica decât dacă jucătorul gazdelor ar fi fost lovit în față. Numai că el se ținea de ceafă, iar privirea lui când a auzit fluierul numai suferință nu însemna. Dubios rău. Cealaltă observație se referă la netelevizarea meciului Gent-Viitorul, dar care pe ultima sută de minute a fost achiziționată de... Național TV! Nu știu câți dintre dumneavoastră ați aflat și l-ați urmărit, eu am căutat îndelung postul în grila de programe și până la urmă am văzut partida sau cavalcada, cum vreți să-i spuneți, aflând astfel și unde s-a parcat prezentatorul de știri Gabriel Guriță, de care nu mai auzisem de vreo 8-9 ani. Din păcate, s-a văzut că Hagi n-a avut când să pregătească tactic jocul, adversara luând din pripă locul echipei lui Boloni, dar a avut și niște alegeri riscante de efectiv. Pe una a îndreptat-o la pauză, Ghiță luându-i locul gafeurului Iacob, în timp ce Eric a rămas pe bancă tot meciul, deși nevoia de cineva care să aibă știința ultimei pase a fost evidentă în multe rânduri. Acest 3-6 cu 1-5 la pauză ne-a făcut unici doar până în weekend, când Realul s-a pretat la un 3-7 cu 0-5 la pauză, iar asta împotriva cui? A lui Atletico! Turneu de vară, ca șprițul, ”dar totuși”.