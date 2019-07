CFR Cluj a revenit la scorul preferat al lui Dan Petrescu, care i l-a înscris în ADN, chiar și când nu era la echipă tot cu 1-0 ploua. În general cu o cotă de 6, mă gândesc că ar merita mizat un sezon întreg pe scor corect, s-ar întâmpla de vreo 12-15 ori, deci cam de 3 ori la două luni. Acum să vedem dacă e și scor de calificare, în turul precedent clujenii au reușit ei să-l întoarcă. Sunt optimist și cred că toată lumea își dorește să vadă o dublă cu Celtic Glasgow, chiar ar semăna cu meciuri din cupele europene de pe vremuri. Cu Unirea Urziceni, Dan Petrescu și Arlauskis le luau 4 puncte verișorilor de la Rangers, dar ocupau doar locul 3 și mergeau în Cupa UEFA, unde erau eliminați de Liverpool. N-au trecut decât 10 ani!

În cealaltă competiție, devenită între timp Liga Europa, meciurile s-au jucat aseară, înainte de a le ”vedea”. Nu sunt întâmplătoare ghilimele, căci Gent – Viitorul și Honved – Craiova nu au fost televizate. Mare rușine pentru televiziunile de sport! În schimb, ProTV ne-a ”delectat” cu meciul lui FCSB cu celebra Alașkent sau cum s-o chema, că nu merită nici căutare pe google. Dar asta e televiziune comercială, o dă pe FCSB cu oricine ar juca, doar n-o s-o dea pe Steaua cu Bragadiru! Nici acum 3 ani nu a fost televizat meciul Viitorului de la Gent, este adevărat că n-am fi avut ce vedea, ai noștri au pierdut cu 5-0. Îmi amintesc că la retur eram la mare, așa că am fost pe stadion, numai că nici atunci n-am prea avut ce vedea, a fost 0-0, însă am remarcat un tânăr jucător de 18 ani, Doru Dumitrescu, care intrase pe parcurs și reușea să destabilizeze apărarea belgiană. Unde e acum? La U Cluj, deci a luat-o în jos față de alții care sunt acum la... Ajax! De curiozitate, am aruncat un ochi pe echipele de atunci și cele probabile de acum, iar șocul nu a fost la Viitorul, despre care spunem că schimbă prea repede generațiile, ci la Gent, care nu mai are nici măcar un jucător față de acum 3 ani! Desigur, nici antrenorul. Asta în timp ce la echipa noastră îl găsim pe Iancu, venit-plecat de mai multe ori, dar și pe Tordai, Țâru sau Casap.