Campioni la Wimbledon!

Când se întâmplă un eveniment de o asemenea anvergură, într-un sport cu asemenea expunere, se cuvine să ne explorăm cumva sentimentele. Să-l încercăm pe cel de recunoştinţă, de exemplu. Simona Halep, o fată din Constanţa, ne-a făcut părtaşi la fericirea ei. Când era prinsă în ghearele îndoielii, când nu mai vedea calea, puţini dintre noi i-am rămas aproape. Oho, şi ce ne mai plăcea s-o învăţăm noi cum se face! Şi măcar de-am fi păstrat o anumită măsură omenească în criticile noastre. Iar acum, luăm şi noi parte la această fericire poate unică într-o viaţă, că nu toţi sunt ”greuceni” ai destinului precum Federer, Nadal, Graf sau... Serena. Campioană la Wimbledon, cu victorie desprinsă dintr-o altă realitate chiar în faţa Serenei (cea mai grea înfrângere suferită de aceasta într-o finală de Grand Slam!), Simona îi ameninţă supremaţia lui Ilie Năstase în relevanţa pentru tenisul mondial. Tot cu două GS-uri din cinci finale, Năstase plusează cu patru Turnee ale Campionilor. Dar nu cifrele generale contează acum, v-aş aduce în atenţie o cifră statistică a finalei de sâmbătă: Simona a făcut doar 3 greşeli neforţate în meci! Cum e asta?! Doar de 3 ori mingea ei s-a dus afară sau în fileu, atunci când era în control, că asta înseamnă neforţate. Atenţie, un astfel de detaliu nu asigură victoria, căci poate fi generat de un joc la siguranţă, cât să nu te baţi singur. Coroborat cu jocul permanent de atac al Simonei, la linie, dar şi cu adâncime, ne dă imaginea de ansamblu a unui meci considerat, pe bună dreptate, ca fiind cel mai bun al carierei! N-o mai fi Serena aia din perioada de glorie, însă nu pe ochi frumoşi ajunge încă în finale de Grand Slam, iar dacă ar fi simţit cel mai mic miros de sânge, să fim sigur că ar fi fost fără milă. Numai că Simona a jucat ca în Matrix... Iar aici aş vrea să spun că acest tenis al ei poate are sâmburele în colaborarea cu Cahill, dar uite că l-a accesat când antrenorul ei este Daniel Dobre, minimalizat sau chiar ridiculizat prin presă. Felicitări, Daniel Dobre şi echipa, este şi meritul vostru!