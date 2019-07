În mod firesc, orice sportiv, din oricare disciplină, are pornirea pe deplin omenească de a se autodepăşi, de a realiza performanţe tot mai bune de la un sezon la celălalt. Există însă sporturi unde deja s-a atins punctul culminant, unde reuşita maximă a fost deja atinsă, şi care nu mai poate fi decât egalată, nicidecum depăşită. Este cazul fotbalului pe deplin românesc, al cărui vârf absolut s-a înregistrat în precedentul sezon de competiţii internaţionale, când din 4 echipe posibil participante la cele două cupe europene, s-au calificat un număr de 0 (zero). Tocmai de aceea, eforturile celor tot 4 participante din ediţia curentă par a fi complet derizorii, din moment ce recordul sezonului precedent nu mai poate fi bătut. Merită totuşi salutat, eventual chiar cu niţel (da' nu mult, că bate la ochi!) respect, efortul celor 4 de a dubla performanţa ediţiei anterioare, un lucru totuşi greu, dar nu imposibil. În acest sens, admirabile eforturi a depus chiar numita CFR Cluj, deschizătoarea de pârtie pe drumul necalificărilor, a cărei prestaţie din inima Kazahstanului a fost pilduitoare şi pentru celelalte 3, care abia de astăzi vor începe să se facă de râs, ba una chiar un tur mai încolo. Aşadar, clujenii, pe post de campioni într-un sport care pentru majoritatea celor din lot păstrează încă multe secrete de nepătruns, s-au deplasat perfect mobilizaţi pentru ce avea să se petreacă. Vocea cea mai autorizată, fostul fotbalist devenit antrenor printr-un lanţ de accidente, Dan Petrescu, ne-a spus-o de la obraz încă dinaintea decolării: că drumu-i lung şi obositor, că echipa vine după o înfrângere, deci e cu moralul zob, că terenul e sintetic, că una, că alta... A uitat să spună însă esenţialul, anume că panaramele din teren, care nu pot fi nici măcar poreclite fotbalişti, habar n-au nici de pase, nici de driblinguri, cât despre şuturi... că doar nu poţi zice ca neisprăvitul ăla pe care l-a lovit obiectul în copită de s-a dus de-a latul terenului, chiar şutase atunci, cu poarta goală! Prin plecarea ultrarapidă din Champions' League, CFR a reuşit, totuşi, să evite a se mai face încă o dată de râs, în următorul tur preliminar, întrucât Dudelange mai are, totuşi, şanse de calificare. Nu-i nimic, ajunsă în preliminariile Europa League, poate da şi acolo peste ferroezi, maltezi ori islandezi. Slavă Domnului că Siria şi Fiji nu-s în Europa! Prima jumătate de treabă fiind gata, aşteptăm să mai ia o cafteală şi la Cluj.