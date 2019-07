La marea semifinală a Copei America n-a mai funcționat cum trebuie ceasul biologic. Somnul consimțit în fața televizorului s-a prelungit până spre ora 5 dimineața, astfel că am văzut derby-ul Brazilia-Argentina doar din minutul 75 încolo. Era deja 2-0, jocurile păreau făcute. Brazilienii au deprins bine apucăturile din fotbalul european, așa că nu se jenau deloc să tragă de timp. Willian era șubred de cădea din picioare. N-am prea avut parte de fotbal în timpul rămas, în schimb am putut vedea o grozăvie. La un corner al argentinienilor, Otamendi intră în coliziune cu un adversar și se prăbușește la pământ. Arbitrul nu fluieră, dar nicio grijă, există VAR! Când am văzut reluarea, vă rog să mă credeți că am fost sigur de lovitura de pedeapsă și de cartonașul roșu pentru Arthur. În timp ce mingea plutea în aer, acesta era numai cu ochii la Otamendi, pe care l-a întâmpinat cu un cot în gât demn de cea mai brutală agresiune de stradă. Centralul era acolo, se vede pe reluarea din spatele porții, ar fi trebuit să vadă și singur, dar m-am gândit că a preferat plasa de siguranță numită VAR. Ei bine, nu, nici măcar nu s-a dus la margine să vadă imaginile! Inițial m-am gândit că erau de vină ăia din studio, că nu i-au semnalat, dar ulterior lucrurile au început să se lege. Se pare că Bolsonaro, președintele Braziliei, a transformat meciul în show de propagandă, așa că gazdele nu-și permiteau să piardă. Pentru asta au apelat la un compatriot al celebrului ecuadorian cu privire bovină, ăla de-a trântit meciul Italia-Coreea de Sud din 2002 și care a fost apoi investigat pentru alte mișmașuri în campionatul intern. Tot de nădejde a fost și ecuadorianul ăsta, împotriva căruia s-a revoltat până și Messi, cunoscut (și acuzat) îndeobște pentru tăcerea sa. Federația din Argentina a făcut o plângere la CONMEBOL, organizatoarea competiției, cerând înregistrarea conversațiilor între arbitri, întrucât erau informații că responsabilul cu VAR, un uruguayan, l-ar fi chemat în două rânduri pe central la marginea terenlui să vadă imaginile (celaltă fază incriminată, care a premers al doilea gol al brazilienilor, nu mi s-a părut așa clară). Un astfel de refuz neagă însuși sensul pentru care a fost implementat VAR, neagă tehnologia, neagă investiția! Maurul, însă, și-a făcut datoria.