Ingrată postură, aceea de a scrie înainte de cel mai aşteptat eveniment fotbalistic al anului şi de a fi citit după! Va fi fost debutul echipei naţionale de tineret la un turneu final european, adică un nivel la care generaţii întregi n-au avut acces în ultimii 20 de ani. Din ce am văzut până acum, în afară de Italia-Spania, unde valoarea într-adevăr mustea, celelalte echipe nu prea au rupt gura târgului. Nici măcar Germania, care avea jucători la cluburi cu nume din Bundesliga, dar mai degrabă rezerve. Din păcate, un băiat din Austria, şi marcator pe deasupra, a avut parte de o accidentare cumplită. Pentru cineva aflat la început de carieră, care încă visează la a deveni jucător influent, aşa ceva poate însemna sfârşitul visului. Încă îmi amintesc de intrarea sălbatică a lui Ganea, jucător matur, într-un amical (!), asupra unui tânăr scoţian pe care l-a nenorocit... În fine, revenind la europeanul din Italia şi San Marino, am constat mai degrabă calităţi brute, cu faze construite uneori strălucit, dar ratate lamentabil. Îmi asum riscul de a afirma că mulţi dintre ai noştri sunt la o fază superioară în devenirea lor ca fotbalişti. Chiar dacă în Liga 1, mulţi sunt titulari, şi asta ar trebui să se vadă. Regula jucătorului sub 21 de ani, orice s-ar zice, a fost o idee bună a FRF, poate cam stingheră. Bineînţeles, nici un tricolor mic nu e la nivelul lui Jovic, pentru care Real a plătit o căciulă de bani, dar asta nu l-a ajutat cu nimic nici pe el, nici echipa sa, Serbia. Mai câştigat era dacă se ducea la nunta lui Ramos, chiar şi neinvitat, nu rămânea pe-afară. Faptul că Real, spre deosebire de Ajax, a lăsat un ”stranier” la turneul final U21 nu indică neapărat o viziune mai relaxată, pentru că una e să intri direct în grupele LC şi alta să joci în preliminarii.

În paralel, avem şi Copa America, acolo unde a fost invitată şi naţionala Qatarului, în căutare de senzaţii cât mai apropiate de cele de la Mondialul pe care îl va găzdui. Faptul că a revenit de la 0-2 în faţa Paraguayului nu înseamnă mare lucru în absolut, poate doar o şansă în plus pentru Argentina de a se califica de pe locul secund. Mult timp model de obstrucţionism, naţionala Uruguayului a etalat un joc mai brazilian decât al gazdelor. Ne aşteaptă zile interesante.