Deşi Supercupa ar trebui să încheie un sezon, ea îl deschide de fapt pe următorul. Astfel, un sezon se consideră încheiat după desfăşurarea barajelor de promovare/retrogradare. Aşadar, noi şi italienii tocmai ce am tras linie, în timp ce spaniolii încă se mai lungesc. În ce ne priveşte, au fost titluri în presă din care am aflat că Miriuţă a salvat-o pe Hermannstadt de la retrogradare. Stricto sensu, aşa au stat lucrurile. Vasile Miriuţă a preluat-o pe Hermannstadt de pe penultimul loc şi a dus-o pe antepenultimul. Cum a reuşit asta? Cu un gol în minutul 90+6 al ultimei etape, la partida directă cu Dunărea Călăraşi! Asta i-a dat dreptul la un baraj cu locul 3 din liga secundă, adică U Cluj. Şansa sibienilor a fost că ”U” nu avea lot de valoarea primei ligi. Dacă ar fi avut, ar fi promovat direct, nu s-ar fi clasat în spatele Chindiei şi Clinceniului. Până la urmă, s-a disputat acest baraj între sibieni şi clujeni, în dublă manşă. M-a interesat, l-am urmărit, dar nu mă consider deloc câştigat. Hermanstadt se faultase singură prin cartonaşul roşu pe care şi-l procurase Blănaru în meciul cu călărăşenii, când se apucase să are terenul cu un adversar. Blănaru, pentru cei care nu s-au spurcat cu subsolul primei ligi, era singurul sibian care mai mişca pe faza de atac. Practic, erau asigurate toate condiţiile pentru un nul garantat la Cluj-Napoca. Numai că pruncul Vasilică s-a scăpat pe vremuri în scăldătoare, aşa că unul din jucătorii săi, celebrul Petrişor Petrescu, a prins pe şiret unicul său şut de gol pe anul 2019 taman când trebuia, în minutul 79. Desigur, fază îndelung lucrată la antrenamente. Apoi, în minutul imediat următor, băieţii lui Lobonţ au avut glume în program, soldate cu încă un gol la pasiv, ceea ce s-a decontat la retur. Într-un alt meci de o mediocritate strigătoare la cer, clujenii au nimerit un gol cu capul, dar nimic altceva, n-au fost capabili să creeze nici măcar iluzia de suspans! Drept urmare, Miriuţă şi-a îndeplinit greaua misiune, iar acum a trecut la nivelul superior: îl va antrena pe Gicu Grozav la Kisvárda!