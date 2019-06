Cavalerii de la Malta

Cam pe dos aceste meciuri ale echipei naţionale. Ştim sigur că pe ”şoimii maltezi” îi băteam şi cu Grozav sau Anton, dar nu ne putem hazarda să spunem că pe norvegieni îi altoiam cu ăştia tineri. Fiindcă om fi jucat noi bine în Malta, dar asta şi pentru că am avut împotriva cui. Ştiţi vorba aia, la oamenii săraci, nici atacanţii adverşi nu trag! Nu trag la poartă ca lumea, dar tot intră. Eu, unul, n-am putut să mă bucur din toată inima de un gol precum cel al lui Puşcaş (primul), poate doar fanii Inzaghi să-l fi preţuit cu adevărat. Şi nici nu mi-a plăcut să-l văd pe Hagi junior cum vrea să epateze centrând din ”rabona” la una din primele sale acţiuni. Nu spun că a ratat-o şi că s-a cam făcut de râs, dar nu m-ar fi dat pe spate nici dacă îi reuşea. E plină lumea fotbalului de miştocari fără substanţă. A juca serios, măcar la prima apariţie ca titular, a nu subestima adversarul, asta era mai important decât dorinţa de a ieşi în evidenţă. Această dorinţă prea mare i-a grăbit şuturile şi l-a făcut să încerce pasa decisivă în situaţii complicate. Totuşi, una i-a reuşit, ajutat fiind şi de progresia impresionantă a lui Puşcaş, care a driblat portarul şi a trimis în bară. Încă şi mai centrat pe sine s-a dovedit Man. A irosit faze promiţătoare până la golul norocos, probabil sarcină trasată de Becali. Dar cele mai neplăcute momente au fost oferite de fundaşi, mai mult sau mai puţin improvizaţi. Nedelcearu s-a dus într-o alunecare necontrolată în tuşă, alegându-se cu nasul spart şi cu prezenţa la Europeanul de tineret în dubiu. Practic, a sărit din schemă pentru titularizare, cel puţin la primul meci. În fine, Chipciu a pus capac cu două galbene obţinute într-un joc aflat la discreţia noastră. Măcar el are scuza de a nu poseda instinct de fundaş, fiind găselniţa lui Contra postul respectiv. Dintre numele noi, i-aş remarca pe Cristea şi pe Băluţă pentru cum au tratat jocul, iar pe Rotariu pentru cum a intrat pe parcurs, fără accent pe acţiuni personale, cu câteva centrări expediate la momentul oportun. Una peste alta, ăştia micii au bătut Malta, hai că are peşte balta!