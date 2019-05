Cu fiecare nouă zi care trece, la FCSB, în loc de presupusa limpezire a situaţiei de pe banca tehnică, deja îndelung aşteptată, ne cufundăm tot mai mult în ceaţă, un antrenor după altul refuzând să se ducă acolo, sub cele mai diverse şi mai ciudate pretexte. În ritmul actual, cam spre sfârşitul săptămânii, eu aştept epuizarea stocului naţional de antrenori, următorul pas fiind anunţarea unor nume din fotbalul internaţional din rândul celor de care evident că încă n-a auzit nimeni, cu excepţia lui Becali, Meme şi a cui o mai fi pe acolo. Privind retrospectiv, nu poţi să nu râzi pe rupte când rememorezi declaraţiile ăstora cu privire la noul antrenor care era ca şi instalat, ne mai fiind de rezolvat decât nişte detalii. E drept şi că, din câte îl ştim pe dl Becali, la el nici ideea de contract nu fiinţează, în loc de asta existând deja clasicizatul "am bătut palma cu el, gata, ce contract, cui îi trebuie contract!?". Iar când lucrurile scapă de sub control, ca în cazul lui Şumudică, anunţat ca şi instalat, ba încă şi cu vreo doi jucători după el (aţi ghicit, Budescu şi Alibec!) nu mai rămâne decât scăparea pe mâna galeriei: "Iooo am vrut, da' galeria se opune!", de-ai putea crede fie că lui Gigi chiar îi pasă de ăia din tribune, fie că ăia sunt nişte "socios", adică acţionari, după modelul spaniol, şi care chiar au putere de decizie. Au, însă în Spania! Aşadar, pe Şumi nu l-a vrut galeria, Rednic are chestii mai importante de rezolvat pe la altă echipă, Ilie Dumitrescu tot bate apropouri pe care Gigi nu le pricepe, Zenga era şi el ca şi adus, dar s-a pierdut pe traseu, Edi Iordănescu a aflat din mişcare că mai are nu ştiu câte sute de ani de contract cu Mediaşul, ce mai, rămâne de abordat sigur Chirilă, eventual Magiun, iar la urmă Gigi Mulţescu, pe care iar nu-l vrea galeria, că pute a dinamovist! Acestea fiind zise, nu ne rămâne decât întrebarea din titlu. Care nici măcar nu e retorică, având un răspuns la mintea cocoşului (sau oii, în acest caz!): păi, toţi fug fiindcă postul de antrenor la Steaua nici nu există, el fiind ocupat pe veci de numitul Becali Gheorghe.