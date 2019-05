Baraj pentru baraj

Duminică și luni s-a disputat penultima etapă din play-out, una care a dat o jumătate de verdict. Vorbim aici doar de partea inferioară a clasamentului, întrucât ce se întâmplă la ”vârf” nu are decât o miză de imagine, diferența din drepturile de televizare fiind nesemnificativă la nivelul bugetului unui club. Așadar, singurul subiect care merită discutat se referă la lupta pentru evitarea retrogradării. Hermannstadt, care deja se pusese singură cu spatele la zid după înfrângerea de acasă cu Botoșani, a mai recepționat o lovitură, de data asta în luptă directă. Prin înfrângerea de la Voluntari, sibienii știu de-acum că nu se mai pot salva direct. Înaintea ultimei etape, se găsesc pe loc direct retrogradabil, dar din fericire stă în puterea lor să îndrepte lucrurile. Vecinii din Mediaș n-au lăsat garda jos la Călărași, ba chiar au învins, ceea ce păstrează Dunărea la un ecart de un punct. Observăm că Gaz Metan putea lesne termina la egalitate cu Dunărea, locurile celor două n-ar fi fost afectate, de aceea golul de pe final a fost mai degrabă unul de conjunctură. Un punct sau două între baraj și retrogradare directă însemna același lucru: doar în cazul unei victorii a gazdelor se face rocada. Așadar, Miriuță mai are încă un cartuș la dispoziție, unul pe care nu-și permite să-l rateze. Se poate spune că play-out-ul a cernut echipele pe merit. Chiajna chiar a fost cea mai slabă și probabil n-o vom mai vedea prea curând în Liga 1, dacă ne ghidăm după votul din 26 mai al cetățenilor din localitate, unul care a fost categoric împotriva actualului primar, cel care alocă sume indecente din buget către fotbalul profesionist. Apoi, dintre Hermannstadt și Dunărea Călărași, pe drept ocupante ale locurilor codașe, se va alege în meci direct a doua cea mai slabă echipă a campionatului. Cei doi antrenori au contribuit și ei consistent la starea de lucruri, Alexa prin obsesiva tactică la 0-0, care a început să dea rateuri zgomotoase pe final de sezon, în timp ce Miriuță, după cum am mai scris aici, pare a fi un antrenor cu concept tactic după ureche. Unul dintre ei va avea vremelnic câștig de cauză, până va da ochi cu Lobonț, în opinia mea favorit cu oricare dintre cei doi.